СК: по делу о "массовых беспорядках" в Москве задержаны пять человек

Следственный комитет России объявил о задержании пяти подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках и нападениях на полицейских, произошедших, как считает СК, 27 июля в Москве на акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Всего следователи установили причастность к беспорядкам более десяти человек, заявили в ведомстве. Пресс-служба СК назвала фамилии трёх из задержанных – это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, который ранее получил десять суток административного ареста за участие в акции. В ближайшие дни следствие будет просить суды отправить всех троих в СИЗО.

Ранее в квартире у Алексея Миняйло, который работал в избирательном штабе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, прошёл обыск. После этого он был допрошен в Следственном комитете. Глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков сообщил, что Миняйло допросили как подозреваемого в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам.

По версии следствия, 27 июля участники акции оппозиции в Москве "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия". Также, по мнению СК, "от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций".

По данным правозащитников, 27 июля полиция и Росгвардия задержали около 1400 человек. Более семидесяти участников протеста получили травмы. В интернете размещено множество видео, где видно, как полицейские применяют к протестующим грубую силу. Более двадцати человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Правозащитники также отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.