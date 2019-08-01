РКН подготовил законопроект в ответ на штраф для RT в Великобритании

Роскомнадзор ответит зеркально на действия британского медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов (более 240 тысяч долларов) российский государственный телеканал RT за нарушение принципов беспристрастности.

Законопроект будет внесён в Госдуму в течение 10 дней. Он коснётся регулирования деятельности иностранных СМИ в России. Нарушение предусматривает крупные миллионные штрафы. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В ведомстве добавили, что сообщали о зеркальном ответе в случае пристрастного отношения к российским СМИ за границей.

О том, что Ofcom оштрафовал RT за необъективность, стало известно в конце июля. Расследование показало, что российский канал не смог сохранить "должную беспристрастность" в семи новостных сюжетах в период с марта по апрель 2018 года. Сюжеты были в основном связаны с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также вооружённого конфликта в Сирии.

О претензиях регулятора к российскому каналу стало известно в декабре 2018 года. В RT тогда заявили, что разочарованы решением регулятора. Весной Роскомнадзор обещал применить санкции к британскому общественному каналу Би-би-си, если RT будет наказан. В январе ведомство обвинило "Русскую службу Би-би-си" в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций".