МВД не выплатит сверхурочные полицейским за разгон акции в Москве

МВД не выплатит компенсации за сверхурочную работу полицейским, которые вышли на работу в выходной день 27 июля для разгона акции оппозиции в Москве. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Он заявил о получении соответствующих жалоб от полицейских.

Как отмечает Воронцов, для вызова полицейских на работу в выходной день необходим соответствующий приказ. Он позволяет сотруднику в дальнейшем рассчитывать на денежную компенсацию или отгул. Однако в субботу, 27 июля, по информации Воронцова, такой приказ был подписан только для сотрудников центрального аппарата МВД. Те, кто приехал на разгон акции из регионов или административных округов Москвы такого приказа якобы не видели.

Ранее "Омбудсмен полиции" в инстаграме опубликовал фотокопию приказа, в котором говорится, что для разгона митинга в Москве из центральных регионов России, аппарата МВД и из образовательных учреждений перебросили около 700 человек.

На акции в Москве 27 июля полиция и Росгвардия задержали около 1400 человек. Более семидесяти участников протеста получили травмы при разгоне мероприятия властями. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и несколько уголовных дел о нападении на сотрудников правоохранительных органов.