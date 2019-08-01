Навальный подал заявление в СК о своём отравлении в спецприёмнике

Оппозиционер Алексей Навальный подал в Следственный комитет заявление о совершённом в отношении него преступлении. Навальный, который сейчас отбывает административный арест в московском спецприёмнике, считает, что он был там отравлен. Он просит провести проверку, в том числе назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Навальный на прошлой неделе арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Его обвинили в призывах выйти на несогласованную акцию протеста в Москве 27 июля.

28 июля Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован из спецприёмника. По официальной версии, у него была диагностирована крапивница. Навальный утверждает, что у него раньше не было аллергии, и называет обстоятельства своего заболевания подозрительными. Он не считает, что его могли отравить полицейские в спецприёмнике, но не исключает, что этот мог сделать кто-то посторонний, получивший доступ в камеру. Врач Навального Анастасия Васильева, лечившая Навального в 2017 году и осмотревшая его в больнице, считает, что в спецприёмнике мог присутствовать некий "химический реагент", который привёл к аллергической реакции.

На следующий день после госпитализации Навальный был выписан и вновь вернулся в спецприёмник. Главврач НИИ имени Склифосовского Алексей Токарёв сообщил, что в организме Алексея Навального не было обнаружено отравляющих веществ. Он уточнил, что биологические материалы Навального были привезены из клинической больницы №64, в которую госпитализировали политика.

По словам Василевой, несколько российских лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Навального. Врач уточнила в беседе с "МБХ медиа", что одна из московских лабораторий всё же взялась за это.