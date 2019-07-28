Врач Алексея Навального раскрыла подробности состояния его здоровья

"Алексей Навальный дал разрешение на данную публикацию сведений о состоянии его здоровья" - с этих слов начинается пост в Фейсбуке Анастасии Васильевой, врача-офтальмолога.

"Только что мы с Ярослав Ашихмин (Yaroslav Ashikhmin) были у Алексея Навального в больнице им. В.В. Виноградова. Ашихмин Ярослав - терапевт, кардиолог, специалист по дифференциальной диагностике, кандидат медицинских наук. Оба мы являемся его лечащими врачами, давно его наблюдаем, понимаем и знаем весь anamnesis vitae et morbi (анамнез жизни и болезни (лат.).

Мы пришли к нему как врачи - с документами, инструментами для осмотра (замечу, что в больнице нет офтальмологического отделения). Мы хотели помочь коллегам быстрее и качественнее оказать Алексею медицинскую помощь. Разумеется, наш опыт был бы определенно полезен при установлении диагноза и назначении лечения.

Но. У его палаты - целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом.

[...]

Что же с ним случилось? Каков предположительный диагноз?

Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук.

Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации

Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал.

Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти. Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен.

В итоге: у меня лично складывается определенная клиническая картина происходящего:



1. Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

2. Далее - госпитализация в больницу, которой заведует главный врач-единоросс, контролирующая каждый шаг и лечение Навального.

3. Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея - абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту.

Зачем?

Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине "заболевания" Алексея Навального.

Чтобы проверить эти факты мы настоятельно рекомендуем правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам необходимо было бы сразу взять соскобы с кожи, исследовать также волосы.

Более того, я лично считаю, что главному врачу Шараповой необходимо настоять на проведении судебно-медицинской экспертизы, и также БЫСТРО! организовать наблюдение офтальмолога (раз уж она отказывается от моей помощи), учитывая тяжелый офтальмологический анамнез и настоящие жалобы и соответствующий status oculorum (офтальмологический статус). Хочу напомнить Ольге Шараповой, что неоказание медицинской помощи наказывается в соответствии с УК РФ статьей 124.

Мы опасаемся за отсроченные эффекты повреждения, и хотим разобраться, чем обусловлены такие массивные повреждения кожных покровов и слизистых.

А я лично буду настаивать на праве пациента выбирать лечащего врача и лечебную организацию в соответствии со статьей 10 ФЗ № 323, и на том, что Навальный, как любой гражданин России имеет право получать гарантированный объем медицинской помощи в соответствии с выявленной патологией".