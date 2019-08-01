Reuters: КНДР произвела новый запуск ракет

Северная Корея произвела новый запуск снаряда рано утром 2 августа по местному времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников сказал, что запуск не представлял угрозы для Соединённых Шатов. Источник не уточнил, сколько именно снарядов было выпущено.

31 июля Южная Корея сообщила о втором за неделю запуске КНДР баллистических ракет малой дальности. Ракета пролетела 250 километров. Сеул полагает, что запуск осуществлён в рамках тестирования новых вооружений.

Южнокорейские власти подчеркнули, что ракетные испытания не способствуют снятию напряжения на Корейском полуострове. КНДР назвала прошлый запуск предупреждением соседу за сотрудничество с США в военной сфере. Вашингтон на фоне сообщений о ракетных запусках заявил, что не станет пересматривать совместные военные учения с Южной Кореей. Они намечены на август.