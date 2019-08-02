Трамп ввёл новые санкции за нарушение закона о химическом оружии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении страны, которая нарушит закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ранее конгрессмены призвали американского лидера ввести против России новые санкции за использование запрещённых средств при покушении на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Документ, текст которого был распространен в четверг, предписывает министру финансов США и госсекретарю принимать меры для введения санкций, описанных в законе. Они должны:

1) противостоять попыткам предоставить стране-нарушителю любую ссуду, финансовую или техническую помощь

2) запретить любому банку США предоставлять займы и кредиты правительству страны, уличённой в нарушении закона о химическом и биологическом оружии. В документе отмечается, что эта мера не распространяется на займы и кредиты с целью приобретения продовольствия и сельскохозяйственных товаров.

В августе прошлого года Госдепартамент США ввёл в отношении России первые санкции в связи с обвинением в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери. Был, в частности, введён запрет на передачу России определенных технологий, продажу ей оружия и оказание внешней помощи. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием.

В случае невыполнения этих требований документ предусматривал введение более жёстких санкций. В число предполагаемых ограничительных мер второго этапа вошли запреты на экспорт и импорт, а также на полёты российских авиаперевозчиков в США, противодействие получению Россией средств от международных организаций, сокращение дипломатических отношений и запрет на банковское кредитование российского правительства.