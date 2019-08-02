США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Соединённые Штаты 2 августа официально прекращают своё участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанном в 1987 году. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он напомнил о том, что 2 февраля нынешнего года США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению условий договора, однако Россия этого не сделала. "США не будут оставаться участниками договора, если другие его нарушают. Вся ответственность лежит на России" - написал Помпео в твиттере.

Соединённые Штаты и их союзники обвиняют Россию в разработке запрещённых договором вооружений. В качестве примера была приведена крылатая ракета 9М729, дальность полёта которой, как утверждается, превышает установленный договором предел - 500 километров. ​Москва отвергла обвинения, но также объявила о приостановлении действия договора.

МИД России 2 августа заявил, что договор о ракетах прекратил своё действие по инициативе США.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что в своём телефонном разговоре с Владимиром Путиным на этой неделе не обсуждал ракетный договор. Беседа была посвящена лесным пожарам в Сибири. По словам Трампа, он надеется на то, что Россия "что-то предпримет" в связи с договором.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если договор прекратит действие, НАТО вынуждено будет принять дополнительные оборонные меры. О размещении в Европе американских ракет, однако, речь не идёт.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключён в ходе визита Михаила Горбачёва в Вашингтон в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию таких ракет наземного базирования и рассматривался как важный шаг к завершению "холодной войны" и разоружению.