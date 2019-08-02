Бесстрашное Бульварное кольцо

3 августа в Москве пройдет очередная протестная акция против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Предыдущий протест ровно неделю назад закончился массовыми задержаниями, многие протестующие пострадали от агрессивных действий полиции. Это не напугало оппозиционеров: уже на этой неделе член Либертарианской партии Михаил Светов подал заявку на проведение новой акции - 3 августа, не согласился на выдвинутые мэрией требования, был немедленно задержан и арестован. Московске власти отказали и группе муниципальных депутатов, которые предложили провести акцию в форме нескольких групповых пикетов. Субботний протест - организаторы предложили провести его в форме прогулки по Бульварному кольцу - не согласован, и вряд ли можно ожидать, что силовики будут действовать менее жестко, чем неделю назад.

Как будут развиваться события 3 августа и в дальнейшем, и сможет ли новое репрессивное "Болотное дело" потушить вновь вспыхнувшую этим летом протестную активность обсудят политолог Глеб Павловский, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова, правозащитник Николай Кавказский, активистка Ольга Мисик, муниципальный депутат Илья Азар. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.