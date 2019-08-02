ТАСС: по делу о "беспорядках" в Москве задержаны ещё пять человек

По делу о массовых беспорядках, возбуждённому после несогласованной акции в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля, задержаны ещё пять человек, в понедельник суд изберёт им меру пресечения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Имена задержанных не называются, официальных подтверждений задержания нет.

В пятницу суд в Москве отправил под арест четырёх обвиняемых по этому делу. Задержан и ожидает суда по мере пресечения ещё один участник акции – Егор Жуков. Ранее был арестован Евгений Коваленко – по статье о применении насилия к полицейскому, а не о беспорядках.

Московская полиция и прокуратура в пятницу вновь предупредили, что акция протеста в центре Москвы, запланированная 3 августа, не согласована с властями и рассматривается ими как незаконная. Жителей Москвы предупредили об ответственности за участие в ней.

Активисты, не согласные с отказом независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму, призывают в субботу выйти на Бульварное кольцо на так называемую "прогулку".

Участники акции 27 июля и правозащитники не согласны с её классификацией как массовых беспорядков. Они утверждают, что вышедшие на улицы люди воздерживались от насилия и вандализма, а насилие к ним, напротив, применяли сотрудники правоохранительных органов.