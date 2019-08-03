Мультимедиа-арт: рабство, depressor anguli oris и смерть искусства

Каким может стать Портал человеческого единства - с точки зрения студентов программы Мультимедиа-арт Британской высшей школы дизайна Александра Чистова, Алены Трушиной, Дианы Капизовой, Евгении Деминой и других, а также куратора программы и выставки Светланы Тейлор.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 3 августа в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода в эфир
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