Мультимедиа-арт: рабство, depressor anguli oris и смерть искусства

Каким может стать Портал человеческого единства - с точки зрения студентов программы Мультимедиа-арт Британской высшей школы дизайна Александра Чистова, Алены Трушиной, Дианы Капизовой, Евгении Деминой и других, а также куратора программы и выставки Светланы Тейлор.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 3 августа в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода в эфир