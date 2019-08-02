Анастасию Шевченко не допустили к выборам в Ростове-на-Дону

Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по делу о "нежелательной организации," не допустили к выборам в городскую думу Ростова-на-Дону. Часть подписей собранных её штабом избирательная комиссия признала не действительными, сообщает "Интерфакс".

Шевченко опубликовала открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором заявила, что её не пускают на выборы по политическим мотивам. Штаб активистки намерен обжаловать решение избирательной комиссии.

Ранее суд в Ростове-на-Дону продлил Шевченко на один месяц домашний арест.

Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведённым по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Активистка находится под домашним арестом. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.