Суд продлил домашний арест члену "Открытой России" Анастасии Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону продлил на один месяц домашний арест члену организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщает издание МБХ Медиа.
Следствие просило продлить домашний арест активистки до 17 сентября, защита же просила отпустить её на свободу. Активистка ранее просила прекратить арест, чтобы подать документы для участия в довыборах в Городскую думу Ростова. Те пройдут в сентябре этого года. Несмотря на арест, Шевченко попыталась зарегистрироваться кандидатом, но в городской избирательной комиссии ей в этом отказали.
Ранее в апелляции она добилась сокращения срока ареста до 20 июля, но сейчас этот срок продлён до 20 августа. По словам адвоката Шевченко Сергея Ковалевича, обвинения против его подзащитной с января никак не изменились, а в деле появляются дополнительные экспертизы.
- Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведённым по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Активистка находится под домашним арестом. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
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