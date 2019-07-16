Суд продлил домашний арест члену "Открытой России" Анастасии Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону продлил на один месяц домашний арест члену организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, сообщает издание МБХ Медиа.

Следствие просило продлить домашний арест активистки до 17 сентября, защита же просила отпустить её на свободу. Активистка ранее просила прекратить арест, чтобы подать документы для участия в довыборах в Городскую думу Ростова. Те пройдут в сентябре этого года. Несмотря на арест, Шевченко попыталась зарегистрироваться кандидатом, но в городской избирательной комиссии ей в этом отказали.

Ранее в апелляции она добилась сокращения срока ареста до 20 июля, но сейчас этот срок продлён до 20 августа. По словам адвоката Шевченко Сергея Ковалевича, обвинения против его подзащитной с января никак не изменились, а в деле появляются дополнительные экспертизы.