В Сирии сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов

В сирийской провинции Идлиб за последние три месяца, по оценке ООН, жертвами авиаударов сирийских правительственных сил стали около 500 мирных жителей. По данным Сирийской правозащитной организации (SNHR), погибших в Идлибе еще больше – 781 человек, из которых 140 женщины и 208 – дети. Как сообщает Би-би-си, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая во вторник в Совете Безопасности, назвал происходящее в Идлибе "бойней" и обвинил Сирию и Россию в применении тактики "выжженной земли". Постоянный представитель России при ООН возразил Лоукоку, заявив, что прозвучавшие сведения базируются на непроверенных источниках.





Сирийское правительство и Россия называют боевые операции, проводимые в Идлибе, битвой против террористов. Идлиб – последняя провинция в Сирии, остающаяся под контролем сил, оппозиционных президенту Башару Асаду. Значительная часть провинции контролируется радикальными джихадистскими группировками.



По оценке высокопоставленного генерала армии США, в Идлибе может находиться от 20 до 30 тысяч вооруженных исламистов, многие из которых приехали воевать в Сирию из других стран.