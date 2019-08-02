Сообщество "Вышки" требует от руководства поддержать Егора Жукова

Около одной тысячи студентов, выпускников и сотрудников Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку арестованного студента Егора Жукова. Письмо адресовано руководителям Высшей школы экономики, профессорско-преподавательскому составу и членам Учёного совета.

"2 августа 2019 года Егор Жуков, наш друг и коллега, студент Департамента политических науки НИУ ВШЭ, блогер и снявшийся с выборов кандидат в депутаты Московской городской Думы, был арестован в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ – "участие в массовых беспорядках". В случае обвинительного приговора Егору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

"Мы, сообщество ВШЭ, считаем, что руководство и администрация Высшей Школы Экономики должны обеспечить полную поддержку Егору Жукову в сложившейся ситуации. Сегодня это – единственный способ спасти студента ВШЭ".

... дело, от которого зависит доверие к администрации университета и проверка на прочность солидарности внутри университета.

Далее в письме отмечается, что дело Егора Жукова — дело всего университета и каждого члена университетского сообщества. "Дело Егора — дело, от которого зависит доверие к администрации университета и проверка на прочность солидарности внутри университета. Мирные собрания и мирное выражение мнений не могут быть основанием для уголовного преследования в демократического обществе, основанном на принципе уважения прав человека".

Ранее сотрудники, студенты и выпускники московской Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) обратились с открытым письмом к проректору и кандидату на выборах в Мосгордуму Валерии Касамаре. Авторы выразили обеспокоенность тем, что на выборы в городской парламент не допущены многие независимые от мэрии кандидаты, которые собрали необходимое количество подписей от жителей. Эти кандидаты, включая Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Елену Русакову, Юлию Галямину и других, не допускаются к выборам в связи с тем, что их подписи были "забракованы" Московским избиркомом, или под иными предлогами.

Авторы письма обратили внимание проректора и на то, что допущен к выборам должен быть и прямой конкурент Касамары по 43-му округу Илья Яшин. "Мы выступаем против того, чтобы кандидат от университета участвовал в нечестных выборах в городской парламент".

Валерия Касамара ответила на вопросы программы Радио Свобода "Лицом к событию". Проректор ВШЭ, в частности, заявила, что требования к кандидатам "излишне жёсткие" и проверка подписей несовершенна. "Илья Яшин должен быть участником этой избирательной гонки", – считает Валерия Касамара.