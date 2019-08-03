Счётная палата РФ: ущерб от лесных пожаров составил 2,4 миллиарда рублей

Ущерб от лесных пожаров в России за первые шесть месяцев года составил почти два с половиной миллиарда рублей. Об этом в пятницу вечером сообщила Счётная палата.

Всего, по данным ведомства, за этот период возникло более семи с половиной тысяч пожаров. Основными причинами Счётная палата назвала, в частности, нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники и неукомплектованность пожарной охраны в регионах. Местные власти зачастую отказывались тушить огонь, утверждая, что он не представляет угрозы людям.

За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60 процентов и к 31 июля превысила 3 миллиона гектаров. В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от сибирских пожаров дошёл до Аляски и части Канады.

Уже известно об уголовном деле в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. Следователи считают, что должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь распространился на большой территории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД найти случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Возможные поджигатели могли скрывать незаконную вырубку древесины, полагает глава российского правительства.