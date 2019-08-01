Медведев поручил силовым ведомствам найти поджигателей сибирского леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД найти случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Возможные поджигатели могли скрывать незаконную вырубку древесины. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Поручение было выдано на выездном совещании в Чите. Ведомства должны отчитаться о его выполнении до 1 ноября. Глава Следственного комитета уже направил в несколько регионов следователей центрального аппарата ведомства, отмечает ТАСС. Он должны выявить "причины и условия", способствовавшие распространению пожаров.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, 2,8 миллиона гектаров. В тушении участвуют 2,7 тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

31 июля президент России Владимир Путин распорядился привлечь к тушению лесных пожаров в Сибири министерство обороны. За несколько дней до этого губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что тушить пожары властям не нужно. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", — заявил чиновник.

Змаеститель начальника центра "Антистихия" МЧС Сергей Абанин комментируя ситуацию с распространением пожаров заявил в четверг, что ситуация с ними обострилась из-за недостаточно активных мер по их тушению.