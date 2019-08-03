На бульвары в центре Москвы стягиваются полицейские и автозаки

На нескольких улицах и бульварах в центре Москвы, где запланирована несогласованная с властями акция протеста, появились автозаки и автобусы с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Накануне московская полиция распространила предупреждение о незаконности запланированных на субботу мероприятий за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Попытки Либертарианской партии и муниципальных депутатов согласовать с мэрией шествие и пикеты 3 августа не увенчались успехом.

Власти расценивают прошедшую в Москве неделю назад акцию протеста как массовые беспорядки. На ней задержали более тысячи человек, полиция и ОМОН применяли силу.