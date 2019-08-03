В Москве проходит акция протеста в формате "прогулок по бульварам"

В Москве в субботу проходит несогласованная с властями акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. За несколько часов до её начала на Бульварном кольце начали дежурить подразделения полиции и Росгвардии.

На Трубной площади собралось более ста человек, их оттесняет полиция, требуя переместиться в сторону Садового кольца.

Уже известно о нескольких задержанных. В автозаки забирают тех, кто не предъявляет документы.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверяют людей у станций метро и вручают предостережения о недопустимости участия в "беспорядках".

Сегодняшняя акция заявлена в формате "прогулок по бульварам".

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