В Москве проходит акция протеста в формате "прогулок по бульварам"

В Москве в субботу проходит несогласованная с властями акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. За несколько часов до её начала на Бульварном кольце начали дежурить подразделения полиции и Росгвардии.
На Трубной площади собралось более ста человек, их оттесняет полиция, требуя переместиться в сторону Садового кольца.
Уже известно о нескольких задержанных. В автозаки забирают тех, кто не предъявляет документы.
До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверяют людей у станций метро и вручают предостережения о недопустимости участия в "беспорядках".
Сегодняшняя акция заявлена в формате "прогулок по бульварам".
Радио Свобода ведёт прямую трансляцию из центра Москвы
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