Против ФБК Навального возбуждено дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём".

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по материалам, поступившим в МВД России, согласно которым в ФБК легализовали около миллиарда рублей.

По данным следствия, "с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", включая сотрудников фонда, получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы Cash-in и Recycling в Москве на расчетные счета нескольких банков". В СК заявляют, что "принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию".

По статье "легализация или отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" фигурантам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.

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