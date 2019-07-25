"Китайская ничья". Уголовное дело вместо выборов в Мосгордуму

25 июля прошли допросы в связи с уголовным делом о "воспрепятствовании деятельности московских избиркомов". Вечером 24 июля к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму пришли с обысками полицейские. Ночные обыски прошли у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова, остальным кандидатам вручают повестки. Кандидаты уверены, что у власти закончились аргументы, и она пытается запугать людей перед акцией в эту субботу.

Полицейские заинтересовались оппозиционерами на следующий день после встречи кандидатов с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Тогда Памфилова пообещала помочь кандидатам, но заявила, что "всех зарегистрировать [будет] невозможно". По итогам встречи оппозиционеры заявили, что не получили реальной поддержки со стороны главы ЦИК, а кандидат в Мосгордуму Илья Яшин призвал продолжать выходить на митинги.

На следующее утро был задержан политик Алексей Навальный. Симоновский суд Москвы назначил политику тридцать суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальному вменили призыв выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В этот же день около 10 часов вечера в квартиру к Дмитрию Гудкову пришли с обыском около десятка полицейских. Незадолго до их прихода в квартире перестал работать интернет. Полицейские искали материалы по предстоящей акции 27 числа, и в итоге изъяли всю технику. Как пишет политик Геннадий Гудков, полицейские пришли со своими понятыми, которые принимали участие в обыске. Один из них нашел детскую камеру, и указал на системный блок, который внешне был похож на вазу. Сегодня Дмитрий Гудков был на допросе в Следственном комитете, где ему вручили еще две повестки.

Также поздно вечером полицейские нагрянули к директору ФБК и кандидату в Мосгордуму Ивану Жданову, в пол первого ночи он был на допросе в Следственном комитете, где отказался на что-либо отвечать, ссылаясь на 51 – статью Конституции РФ.

– Ночной обыск – это возможно. УПК предусматривает такую возможность для правоохранительных органов, – объясняет адвокат Жданова Владимир Воронин. – Также согласно УПК в ночное время следственные действия запрещены. Но Иван Жданов дал свое согласие, он был допрошен в качестве свидетеля. Естественно, я считаю, что это уголовное дело совершенно надуманное, оно не имеет никаких перспектив. На мой взгляд, оно было возбуждено с одной единственной целью – проводить эти ночные обыски, кошмарить людей, будоражить семьи. Вчера к Ивану Юрьевичу, а у него жена и маленький ребенок, приехали поздно вечером.

Следователь интересовался, известны ли Жданову случаи воздействия на членов Мосгоризбиркома "с целью воспрепятствования их законной деятельности, а также понуждению к принятию положительного решения" о регистрации кандидатов. Жданова спрашивали, были ли на акциях "случаи провокационных действий со стороны митингующих". Следователя интересовало, состоит ли Жданов в партиях, и откуда деньги на избирательную кампанию.

– Исходя из вопросов, которые задавались Жданову, можно сделать вывод, что они были у следователя подготовлены заранее. Следователь не выдумывал их на ходу. Поэтому можно предполагать, что это было спланированное действие.

Сам Иван Жданов считает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как кандидаты никак не могли препятствовать деятельности избиркома.

– С политической точки зрения – это запугивание людей, которые вышли и не согласны с тем, что независимых кандидатов не регистрируют, – говорит Жданов. – С юридической точки зрения, я не вижу тут никаких оснований для возбуждения дела, потому что, во-первых, избирательная комиссия в тот день заявляла, что Горбунов на даче, а здание избирательной комиссии пустое. Воспрепятствование работе чему? Во-вторых, туда могли спокойно заходить и выходить люди – никаких проблем с этим не было. Кандидаты имеют право приходить в избирательную комиссию. Поэтому юридических оснований тут нет никаких, политические основания понятны – они действуют обычным запугиванием.

25 июля рано утром полицейские пытались передать повестку кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу через его родителей. Политик считает, что все происходящее – это классический способ ведения избирательный кампаний в Москве. Пять лет назад Янкаускаса уже снимали с выборов в Мосгордуму с помощью уголовного дела и домашнего ареста.

– Аргументы по существу у властей закончились. Мы собрали по пять тысяч подписей избирателей на каждого кандидата, которые доказывают наше право участвовать в этих выборах. Нас под надуманными и незаконными предлогами не регистрируют. Наши сторонники выходят на улицу, чтобы отстоять свое право на честные выборы, а их и нас пытаются запугать с помощью этих обысков, с помощью нелепого уголовного дела. Было видно, что у Памфиловой никаких аргументов на встрече нет. Она сама призналась, что были нарушения, и кандидатов надо восстанавливать. То, что сейчас происходит – это насильственное воспрепятствование этим выборам. Поэтому мы мирными законными способами боремся за наши конституционные права, а власти против нас используют незаконные уголовные дела.

По мнению Янкаускаса, встреча в эту субботу может не состояться только если всех кандидатов зарегистрируют на выборы в Мосгордуму. Другой незарегистрированный кандидат Юлия Галямина считает, что сейчас развитие ситуации зависит от реакции общества.

– Я надеюсь, что на Тверскую в субботу выйдет много людей. Это в корне перевернет ситуацию. Власти поняли, что у нас очень аргументированная позиция, и на языке законов, рациональных аргументов они проигрывают. Поэтому использует метод, который называется "китайская ничья" – перевернуть шахматную доску, разговаривать на языке силы.

А пока что, по данным издания "Проект", власти готовятся к разгону митинга оппозиции у здания мэрии Москвы в субботу. Власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство горожан отказом допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдёт на нет. Чиновники не собираются регистрировать кандидатов, утверждают источники издания, близкие к Кремлю и московской мэрии.