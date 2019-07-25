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Политика

"Китайская ничья". Уголовное дело вместо выборов в Мосгордуму

25 июля прошли допросы в связи с уголовным делом о "воспрепятствовании деятельности московских избиркомов". Вечером 24 июля к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму пришли с обысками полицейские. Ночные обыски прошли у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова, остальным кандидатам вручают повестки. Кандидаты уверены, что у власти закончились аргументы, и она пытается запугать людей перед акцией в эту субботу.

Полицейские заинтересовались оппозиционерами на следующий день после встречи кандидатов с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Тогда Памфилова пообещала помочь кандидатам, но заявила, что "всех зарегистрировать [будет] невозможно". По итогам встречи оппозиционеры заявили, что не получили реальной поддержки со стороны главы ЦИК, а кандидат в Мосгордуму Илья Яшин призвал продолжать выходить на митинги.

На следующее утро был задержан политик Алексей Навальный. Симоновский суд Москвы назначил политику тридцать суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальному вменили призыв выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В этот же день около 10 часов вечера в квартиру к Дмитрию Гудкову пришли с обыском около десятка полицейских. Незадолго до их прихода в квартире перестал работать интернет. Полицейские искали материалы по предстоящей акции 27 числа, и в итоге изъяли всю технику. Как пишет политик Геннадий Гудков, полицейские пришли со своими понятыми, которые принимали участие в обыске. Один из них нашел детскую камеру, и указал на системный блок, который внешне был похож на вазу. Сегодня Дмитрий Гудков был на допросе в Следственном комитете, где ему вручили еще две повестки.

Также поздно вечером полицейские нагрянули к директору ФБК и кандидату в Мосгордуму Ивану Жданову, в пол первого ночи он был на допросе в Следственном комитете, где отказался на что-либо отвечать, ссылаясь на 51 – статью Конституции РФ.

– Ночной обыск – это возможно. УПК предусматривает такую возможность для правоохранительных органов, – объясняет адвокат Жданова Владимир Воронин. – Также согласно УПК в ночное время следственные действия запрещены. Но Иван Жданов дал свое согласие, он был допрошен в качестве свидетеля. Естественно, я считаю, что это уголовное дело совершенно надуманное, оно не имеет никаких перспектив. На мой взгляд, оно было возбуждено с одной единственной целью – проводить эти ночные обыски, кошмарить людей, будоражить семьи. Вчера к Ивану Юрьевичу, а у него жена и маленький ребенок, приехали поздно вечером.

Следователь интересовался, известны ли Жданову случаи воздействия на членов Мосгоризбиркома "с целью воспрепятствования их законной деятельности, а также понуждению к принятию положительного решения" о регистрации кандидатов. Жданова спрашивали, были ли на акциях "случаи провокационных действий со стороны митингующих". Следователя интересовало, состоит ли Жданов в партиях, и откуда деньги на избирательную кампанию.

– Исходя из вопросов, которые задавались Жданову, можно сделать вывод, что они были у следователя подготовлены заранее. Следователь не выдумывал их на ходу. Поэтому можно предполагать, что это было спланированное действие.

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Сам Иван Жданов считает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как кандидаты никак не могли препятствовать деятельности избиркома.

– С политической точки зрения – это запугивание людей, которые вышли и не согласны с тем, что независимых кандидатов не регистрируют, – говорит Жданов. – С юридической точки зрения, я не вижу тут никаких оснований для возбуждения дела, потому что, во-первых, избирательная комиссия в тот день заявляла, что Горбунов на даче, а здание избирательной комиссии пустое. Воспрепятствование работе чему? Во-вторых, туда могли спокойно заходить и выходить люди – никаких проблем с этим не было. Кандидаты имеют право приходить в избирательную комиссию. Поэтому юридических оснований тут нет никаких, политические основания понятны – они действуют обычным запугиванием.

25 июля рано утром полицейские пытались передать повестку кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу через его родителей. Политик считает, что все происходящее – это классический способ ведения избирательный кампаний в Москве. Пять лет назад Янкаускаса уже снимали с выборов в Мосгордуму с помощью уголовного дела и домашнего ареста.

Константин Янкаускас
Константин Янкаускас

– Аргументы по существу у властей закончились. Мы собрали по пять тысяч подписей избирателей на каждого кандидата, которые доказывают наше право участвовать в этих выборах. Нас под надуманными и незаконными предлогами не регистрируют. Наши сторонники выходят на улицу, чтобы отстоять свое право на честные выборы, а их и нас пытаются запугать с помощью этих обысков, с помощью нелепого уголовного дела. Было видно, что у Памфиловой никаких аргументов на встрече нет. Она сама призналась, что были нарушения, и кандидатов надо восстанавливать. То, что сейчас происходит – это насильственное воспрепятствование этим выборам. Поэтому мы мирными законными способами боремся за наши конституционные права, а власти против нас используют незаконные уголовные дела.

По мнению Янкаускаса, встреча в эту субботу может не состояться только если всех кандидатов зарегистрируют на выборы в Мосгордуму. Другой незарегистрированный кандидат Юлия Галямина считает, что сейчас развитие ситуации зависит от реакции общества.

Юлия Галямина
Юлия Галямина

– Я надеюсь, что на Тверскую в субботу выйдет много людей. Это в корне перевернет ситуацию. Власти поняли, что у нас очень аргументированная позиция, и на языке законов, рациональных аргументов они проигрывают. Поэтому использует метод, который называется "китайская ничья" – перевернуть шахматную доску, разговаривать на языке силы.

/**/ /**/ /**/ Алексей Навальный на митинге 20 июля 2019
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А пока что, по данным издания "Проект", власти готовятся к разгону митинга оппозиции у здания мэрии Москвы в субботу. Власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство горожан отказом допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдёт на нет. Чиновники не собираются регистрировать кандидатов, утверждают источники издания, близкие к Кремлю и московской мэрии.

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