Оппозиционера Янкаускаса задержали у выхода из спецприёмника

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали в субботу при выходе из спецприёмника. Там он отбывал восемь суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в Москве 27 июля.

О задержании Янкаускаса сообщила глава штаба другого независимого кандидата Любови Соболь Ольга Чезаре. Юриста Фонда борьбы с коррупцией задержали ещё перед началом сегодняшней несогласованной акции на Бульварном кольце.

Янкаускаса увезли в неизвестном направлении. О местонахождении Соболь долгое время не было информации. Полицейские везли ее по Киевскому шоссе в подмосковное отделение, сообщила Ольга Чезаре.

Позднее "Апология протеста" сообщила, что на юриста ФБК составили протокол о нарушении участником правил публичного мероприятия. Её повезли в Щербинский районный суд.