Оппозиционера Янкаускаса задержали у выхода из спецприёмника

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали в субботу при выходе из спецприёмника. Там он отбывал восемь суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в Москве 27 июля.
О задержании Янкаускаса сообщила глава штаба другого независимого кандидата Любови Соболь Ольга Чезаре. Юриста Фонда борьбы с коррупцией задержали ещё перед началом сегодняшней несогласованной акции на Бульварном кольце.
Янкаускаса увезли в неизвестном направлении. О местонахождении Соболь долгое время не было информации. Полицейские везли ее по Киевскому шоссе в подмосковное отделение, сообщила Ольга Чезаре.
Позднее "Апология протеста" сообщила, что на юриста ФБК составили протокол о нарушении участником правил публичного мероприятия. Её повезли в Щербинский районный суд.
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