Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Любовь Соболь вечером 3 августа вызвана на допрос к следователю

Задержание Любови Соболь 3 августа в Москве до начала протестных манифестаций

Смотреть комментарии

В субботу вечером Любовь Соболь, как написала "Медуза", "повезли на допрос по делу о массовых беспорядках".

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального, оказалась одной из тех независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которые были отстранены от кампании и подверглись репрессиям.

С 13 июля она держит голодовку, принимая обезболивающие таблетки и воду.


Новость дополняется

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG