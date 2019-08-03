Любовь Соболь вечером 3 августа вызвана на допрос к следователю

В субботу вечером Любовь Соболь, как написала "Медуза", "повезли на допрос по делу о массовых беспорядках".
Юрист Фонда борьбы с коррупцией, соратник Алексея Навального, оказалась одной из тех независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которые были отстранены от кампании и подверглись репрессиям.
С 13 июля она держит голодовку, принимая обезболивающие таблетки и воду.
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