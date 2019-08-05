“Насильнику нужна жертва”: как косы стали символом протеста

Петербургский художник Макса Отто повесил в вагонах метро косы из женских волос, предлагая пассажирам выбор – хвататься ими или нет. Таким образом художник призывает добиваться принятия закона о домашнем насилии.

"Косы отлично передают символ женской драки. В ней всегда девочки хватают друг друга за волосы", – рассказывает Макс Отто. В русской культуре эта прическа связана с представлением о женственности. В своей акции художник решил отойти от стереотипов и придать косам другое значение.

Тема домашнего насилия связана с личным опытом Макса Отто. Агрессия исходила от отчима. Он часто пил и бил мать художника. В итоге им пришлось сбежать в другую страну.

Я знал, что домашнее насилие касается не только меня

"Прошло 20 лет, но в этой системе мало что поменялось: нет законов против домашнего насилия, нет охранных ордеров, полиция в России старается игнорировать домашнее насилие до тех пор, пока у жертвы не появятся серьезные ранения; декриминализированы побои в семье", – пишет в своем инстаграме художник.

"Я знал, что домашнее насилие касается не только меня, просто многие не хотят или боятся об этом говорить, – говорит Макс Отто. – На образ косы меня вдохновила поездка в Берлин уличного художника Славы ПТРК. Там он показывал современное искусство. Одной из частей представления была выставка бедного искусства, ею я и вдохновился. В результате сделал работу с отсылкой к Марселю Дюшану, который тоже менял смысл предметов. Опирался также на творчество итальянского художника Маурицио Каттелана. Он менял смысл и контекст объектов, а также помещал их в разные информационные структуры", – рассказывает Макс Отто.

Акцию он решил провести вечером в петербургском метро. Сначала люди не понимали, что происходит, удивлялись, потом радостно доставали телефоны и начинали снимать происходящее. Когда косы были развешаны, кто-то тут же попробовал их снять, дети же висели на них, как на канатах.

"У нас есть правило: мы не разговариваем со зрителями во время исполнения перформанса. Иногда мы можем кивать головой или поддакивать. В диалог вступаем, только если возникают какие-то действительно сложные ситуации", – говорит Макс Отто. Такое правило необходимо соблюдать, чтобы не отвлекаться и реализовать идею от начала до конца. Акционисты стараются максимально абстрагироваться от происходящего, не вмешиваться в процесс и наблюдать за реакцией зрителей со стороны.

В музей зритель приходит подготовленным. В общественном пространстве человек к искусству не готов, поэтому в такой атмосфере наблюдать за ним интереснее, считает Макс Отто.

Когда он устраивал свой первый перформанс – расклеивал в вагонах метро "схему линий полицейского метрополитена", он столкнулся с агрессией со стороны зрителей. На карте вместо станций были указаны отделения полиции. Этой акцией Макс Отто хотел показать, что в городе много сотрудников правоохранительных органов, однако граждане не всегда могут рассчитывать на их помощь. "Скорее всего, людей возмутила сама тема правопорядка и нарушения полицией закона. В акции с косами ничего подобного не было. Выглядела она тоже довольно приятно", – замечает художник.

Наши акции – это не музейное искусство

Он никогда не объясняет зрителям цель своего перформанса. "Основное информационное поле, в котором мы работаем, – это интернет. Наша задача – сделать перформанс, а потом собрать всю информацию о том, как он прошел. Мы максимально абстрагируемся от того, что происходит в реальности, и от того, что мы потом приносим в интернет. Иначе нам бы потребовалось развешивать везде манифесты акции".

По его словам, связанное с акционизмом искусство не должно превращаться в шоу и не должно становиться конвейерным производством. "Наши акции – это не музейное искусство, это не Марина Абрамович, чьи произведения можно возить по миру и в любом музее показывать. Мы по такому принципу не работаем", – говорит Макс Отто. Он создает перформанс один раз и не пытается воспитывать зрителя.

Вместе с художником косы на поручни развешивали две бритоголовые девушки – Мария и Диана. Обе лично столкнулись с проблемой домашнего насилия. Диана видела насилие в семье: отчим бил ее мать. "Ему не нужен был повод. Бил ее, даже когда она была беременна. Все это делалось на моих глазах", – пишет в своем инстаграме участница акции. У отчима были связи в полиции, поэтому обращаться туда было бессмысленно. В итоге семье пришлось переехать. Но даже тогда отчим угрожал оружием и пытался украсть брата Дианы.

​

Любая тема становится более значимой, если ты пропустил ее через себя

Мария тоже столкнулась с насилием со стороны родителей. После этого – в отношениях с мужчиной. О пережитом Мария рассказала после акции впервые: "Я долго не решалась, все-таки тема очень личная". После публикации она получила поддержку и от мужчин, и от женщин. "Я думаю, что осуждение тоже было, но мне лично об этом никто не писал", – говорит Мария.

Диана тоже получила больше поддержки, однако в комментариях были и негативные отзывы на ее рассказ. "Меня это не задевало, так как я знаю про существующие вокруг темы домашнего насилия стереотипы. Люди бывают разные: кто-то этим стереотипам очень подвержен, так что для меня реакция была очень ожидаемой", – рассказывает Диана.

Женщина отрекается от косы – кто-то посягнул на ее независимость

Девушки приняли участие в акции, потому что тема показалась им важной и близкой. Они хотят помочь тем, кто находится в похожих ситуациях. "Любая тема становится для человека более значимой, если он сам пропустил ее через себя", – говорит Мария.

Образ косы для нее ассоциируется с потерей независимости. "Если женщина отрекается от косы, значит, кто-то посягнул на ее независимость. Я думаю, что это символ жертвенности. Коса, развешанная на поручнях, символизирует некую опору, потому что насильник часто не может прожить без своего партнера, но при этом продолжает над ним издеваться", – рассказывает участница перформанса.

Домашнее насилие – это физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие со стороны родственника, супруга или партнера. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, 35% женщин во всем мире подверглись домашнему насилию.

В России, согласно итогам опросов Росстата за 2016 год, домашнему насилию подвергаются 16 млн женщин. При этом побои в семье все еще декриминализованы, а 61% россиян не считают проблему домашнего насилия актуальной.