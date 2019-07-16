Около ста жалоб россиянок на домашнее насилие переданы в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека получил от россиянок около ста жалоб на домашнее насилие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на судью Дмитрия Дедова, который представляет Россию в Страсбурге.

Ранее в Министерстве юстиции России заявили, что в ЕСПЧ за период с 2010 по 2018 годы поступило лишь шесть подобных жалоб. Заявление Минюста связано с решением под делу россиянки Валерии Володиной, которой 9 июля этого года ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро компенсации за бездействие полиции и преследование со стороны бывшего сожителя.

Дмитрий Дедов, комментируя дело Володиной, заявил о необходимости изменить российское законодательство в сфере защиты от домашнего насилия. Сейчас в стране нет механизмов, которые могли бы обезопасить пострадавших, заявил он.