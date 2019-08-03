"Питер за Москву"

В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошел митинг в поддержку московских протестов, в нем приняли участие более 1000 человек. С трибуны выступили представители оппозиционных движений, депутаты Законодательного собрания, незарегистрированые кандидаты в муниципалитеты и гражданские активисты. Ораторам попытались помешать провокаторы с символикой маргинального движения “Патриоты Великого Отечества” Николая Старикова. Некоторых из них вывела с митинга полиция. Также ненадолго были задержаны двое ораторов – за критику Владимира Путина, но после дачи объяснений они были выпущены из автозака еще до окончания митинга.