Рэпер Face: "Народ всё равно всех победит. Допускай!"

Российские рэп-исполнители Face (Иван Дремин) и Noize MC (Иван Алексеев) осудили избиение людей на протестах в Москве. На это обратило внимание украинское издание "Обозреватель".

Так, Дремин в ходе концерта огласил свою позицию относительно массовых задержаний: "Я всегда буду за людей, поэтому выступление посвящаю тем событиям, которые проходят в Москве. Народ все равно всех победит".

Алексеев и записал отдельный трэк, который посвятил "космонавтам в камуфляжных скафандрах" со щитами, которые дубинкой "бьют гуманоидов".

Утром в субботу стало известно, что российский музыкант Алексей Кортнев отказался участвовать в фестивале "Шашлык Live", который московская мэрия организовала в день запланированной в столице акции протеста.​

Лидер группы "Несчастный случай" был заявлен как ведущий фестиваля. Однако в паблике коллектива появилось сообщение, что Кортнев не сможет принять участие в мероприятии по этическим причинам.

Ранее лидер "Несчастного случая" рассказал "Медузе", что узнал о фестивале "Шашлык Live" в последний момент. Музыкант выразил поддержку независимым кандидатам, из-за недопуска которых до выборов в Мосгордуму в Москве начались протесты.