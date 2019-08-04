Второе массовое убийство в США за сутки: в Дейтоне погибли 9 человек

В городе Дейтон в американском штате Огайо не менее 9 человек были убиты в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Об этом сообщила полиция города. Стрелявший был убит полицейскими. 16 человек доставлены в больницы с ранениями.

Стрельба началась на улице, в районе, где расположены популярные бары и ночные клубы. Подробности инцидента, как и мотивы стрелявшего и его личность, пока не известны.

Это второе массовое убийство в США за последние сутки. 3 августа в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) были убиты не менее 20 человек, ранены были не менее 26. Власти расследуют это преступление как совершённое на почве ненависти - подозреваемый, 21-летний Патрик Крузиус, как утверждается, разместил в интернете расистский манифест, в котором оправдал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.