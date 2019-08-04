Волков: 10 августа акции протеста пройдут в Москве и регионах

В субботу 10 августа в Москве пройдёт очередная уличная акция за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Об этом заявил соратник оппозиционера Алекея Навального Леонид Волков. По его словам, о формате акции будет объявлено в понедельник.

Волков подчеркнул, что акция будет мирной, однако согласовывать её с мэрией Москвы не будут, поскольку, по мнению Волкова, власти Москвы утратили легитимность.

Ранее Штаб Алексея Навального в Москве разместил в фейсбуке приглашения на акцию 10 августа, однако пока без места проведения.

Ранее власти Москвы согласовали проведение 10 и 11 августа на проспекте Сахарова митингов с числом участников до 100 тысяч человек. Заявки на них подавали оппозиционные муниципальные депутаты. Неясно, состоятся ли эти митинги.

По словам Волкова, 10 августа помимо акции в Москве в разных регионах России пройдут также пикеты солидарности с москвичами. Заявки на их согласование будут поданы.

Предыдущие несогласованные акции прошли 27 июля и 3 августа в центре Москвы. 27 июля полиция не допустила активистов к мэрии, и они рассредоточились по центру города. 3 августа акцию пытались провести на Бульварном кольце, однако полиция вытесняла с него людей. Обе акции были разогнаны с применением силы. 27 июля, по данным правозащитников, задержали более 1300 человек, 3 августа более 1000.

Уличные протесты начались после того, как избиркомы в Москве не зарегистрировали почти всех независимых кандидатов, в том числе сторонников Навального, на выборах в Мосгордуму. Сам Навальный, как и множество незарегистрированных кандидатов, сейчас под административным арестом.