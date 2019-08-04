Умер певец и композитор Вилли Токарев

Умер певец, автор песен в жанре шансон Вилли Токарев. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" со ссылкой на семью певца сообщил народный артист России Николай Тамразов. Токареву было 84 года.

Вилли (Вилен) Токарев родился в 1934 году, был моряком торгового флота, играл на контрабасе и виброфоне в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого, аккомпанировал Марку Бернесу и Эдите Пьехе, затем руководил ансамблем в Мурманске. В 1974 году он уехал в Соединённые Штаты. Получил известность в конце 1970-х - начале 1980-х годов, выпустив несколько пластинок, сюжеты песен которых основаны на жизни русскоязычного Нью-Йорка. Его песни, такие как "Небоскрёбы" и "Над Гудзоном", приобрели большую популярность среди эмигрантов из Советского Союза, а затем и в самом СССР. В 1989 году Токарев впервые с момента эмиграции приехал с гастролями в Россию, а в 1990-м переселился в Москву.