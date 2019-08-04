"Больно быть геем"

X Петербургский ЛГБТ-Прайд вечером 3 августа завершился задержанием 11 человек. Чиновники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга в очередной раз не согласовали шествие, поэтому около 50 участников собрались на Дворцовой площади. Полицейские посчитали радужный флаг агитационным материалом, а пикеты, не требующие согласования – незаконными публичными мероприятиями. Были грубо задержаны 11 человек, в том числе гетеросексуальные люди, пришедшие поддержать ЛГБТ-активистов. Многие были избиты в автобусе дубинками, а Даниилу Максименко предъявлено обвинение по ст. 19.3 КоАП (“Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции … либо сотрудника войск национальной гвардии РФ”).