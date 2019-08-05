По делу о разбое сотрудников ФСБ арестован бывший сотрудник прокуратуры

Суд в Москве арестовал одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения, по делу о котором проходят несколько сотрудников ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ещё один подозреваемый по этому делу находится в розыске.

Арестован бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, в розыск объявлен Борис Караматов.

Как утверждается, Жаров за участие в разбое, в результате которого преступная группа сотрудников ФСБ завладела более 130 миллионами рублей, Жаров получил 19 миллионов. Его, как утверждается, задержали, когда он пришёл в банк за этими деньгами.

При этом ранее Жаров ранее уже был осуждён за разбой на 8 лет лишения свободы, но вышел на свободу раньше.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании двух сотрудников ФСБ по обвинению в разбое, а спустя ещё несколько дней по этому делу были задержаны ещё 6 сотрудников различных подразделений спецслужбы - в том числе спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и банковского управления "К" ФСБ. Часть из них арестованы, другие отправлены под домашний арест.

СМИ писали, что в деле насчитывается от 5 до 12 эпизодов. Однако подробности приводились только об одном из них – об ограблении бизнесмена в банке под видом обыска. С этим эпизодом связан и арест Жарова.

Также сообщалось, что всего в причастности к преступлениям подозревается около 15 сотрудников ФСБ, однако некоторые из них скрылись. Источник ТАСС подтверждает, что они скрылись на Кавказе.