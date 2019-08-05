"Заплатите кровью детей": соцсети об анонимных угрозах оппозиции

Ещё в конце июля гражданские активисты запустили проект по раскрытию имён полицейских и росгвардейцев, участвующих в разгонах акций протеста.

А в конце минувшей недели эта тема повернулась неожиданной стороной. В центре внимания государственных СМИ и сетевых охранителей оказался даже не твит, а реплай человека, писавшего в Твиттере под именем Макс Стеклов. В этом реплае он сообщил, что благодаря деанонимизации можно будет похищать и убивать детей силовиков (реплика стала поводом для уголовного дела по 282 статье УК РФ, мы не цитируем её дословно).

Вскоре Макс Стеклов (настоящее имя Владислав Синица) уже был задержан.

Александр Коц:



Какой выпуклый пример окончания эры анонимности в сети получится, если так. Это я говорю как обладатель собственной «кунсткамеры» в Твиттере - я в избранное заношу самые изощренные пожелания смерти мне и моим близким.<...>



Понятно, что Макс Стеклов обыкновенный «офисный Рэмбо», сетевой воин. Как правило, кто много <болтает> в интернете, мало на что способен в реале. Но <чёрт> его знает, кто у него там в читателях.

Олег Лурье:



Еще один доигрался и дописался. И пойдет "Макс Стеклов" (он же Слава Синица) по этапу, а там ему уже популярно всё объяснят, в том числе и "за детей". Кстати, часть 2 статьи 282 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. "Владимирский централ, ветер северный... ".



Михаил Михайлов:

Я вот даже не знаю, как это назвать. Наверное, банальным «слабоумие и отвага», но и с отвагой тут не густо, так как речь в угрозах шла о беззащитных детях. Так что остаётся только слабоумие. Ну и, конечно же, подлость. Её тут в избытке...

Маргарита Симоньян:



Для того, чтобы в стране случилась революция, силовики должны массово переходить на сторону протеста.



И больше никак.



Революция - это когда дочь члена Совета Министра внутренних дел руководит убийством Александра Второго.



А когда какой-то Максим Стеклов призывает убивать детей сотрудников Росгвардии - это наоборот.



Очень удивлюсь, если чувак не присядет лет на несколько.



А силовики будут с еще большим искренним рвением мочить в сортирах, как и было им рекомендовано годы назад.

Сергей Марков:

Хроники российского Майдана. Макс Стеклов побеждает Егора Жукова? Идет борьба за личность - символ новых московских протестов. Сторонники Майдана таким символом хотели бы видеть Егора Жукова, симпатичного студента университета Высшей школы экономики. И с помощью этого символа поднять московские университеты против Путина.

Но для противников Майдана его символом стал Макс Стеклов, блогер, который призывал выслеживать детей бойцов Росгвардии, похищать их и подвергать изощренному насилию. Он все это делал еще и под чужим именем, на самом деле это Владислав Синица. Сейчас он арестован. Сейчас организаторы Майдана пытаются откреститься от Макса Стеклова. Но это не возможно, - он реально один из их лидеров. Ведь он активно выступал на их митингах, - ему охотно давали слово. Более того, по его предложению митинг почтил минутной молчания память людей разных народов (грузин, украинцев и других), которые погибли, как они считают, "от российской агрессии". Теперь они организуют кампанию, что его нельзя строго наказывать, потому что он просто в соцсетях это призывал.

То есть он один из спикеров митингов, задавал тон, - почему же его нельзя считать лидером и символом российского Майдана? Предатель страны? Поддерживает всех врагов России? Да. Лжец? Да. Мечтает о расправах с семьями своих противников? Да. Негодяй? Да. Ненавидит Россию? Да. Настоящий символ майдана.

Дмитрий Сидоров:

Очень хорошо, что Следственный комитет подробно объяснил общественности всю ситуацию с «Максом Стекловым» (он же Владислав Синица). Ведь пост того в твиттере видели все. И в шоке от него были тоже все. Именно поэтому такой вопиющий факт с призывами, даже не буду напоминать к чему, - должен быть и пресечён публично. Через тот же интернет, в котором и появилась вся эта грязь. Это к вопросу о том, нужно ли нам в Уголовном кодексе завести, наконец, правила хорошего тона.

Игорь Мальцев:



Никому не нравится 282. Вот просто никому. И пока все думающие и свободные люди бьются за ее отмену, приходит мразь Стеклов или как его там, и все разевают варежки - ну вот что с такими скотами делать? По какой правовой норме? А ничего не делать - тупо нельзя. Следком пишет, что "По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица посредством публикации в одной из социальных сетей призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов" . На самом деле, и не по версии следствия - тоже - его твиттер читали не только следователи - все нормальные люди охренели. Так что за неотмену 282 вам не режим надо клясть. А вот такого человека из Подольска.

Сергей Худиев:

Я понимаю, что Максим Стеклов - психопат, и абсолютное большинство революционеров его не одобрят - если их специально спросить. Но если не спрашивать, то они не будут воевать с психопатами в своей среде - потому что сосредоточены на борьбе с кровавым режимом. Это как на Украине - знаю украинских патриотов, которые ни разу не находили шутки про "жареных колорадов" смешными, но сильно не возбухали - потому что на нас тиранов рать идет, поднявши стяг кровавый, как как-то не до этого.

Поэтому, хотя революционная среда и не состоит из психопатов, психопаты там резвятся - а успешное развитие революции будет означать, что и Левиафану будет не до них.

Поэтому революция - это время психопатов.

Я читал людей (которые сами ни разу не психопаты) , которые поддерживали идею раскрытия сотрудников росгвардии. Я понимаю, что вы сами не чтобы убивать, а для чисто морального давления.

Но вы прокладываете дорогу психопатам.

Потом вдруг оказывается, что ваше славное собрание чистых и честных душой героев и праведников, которые ненавидят ложь и насилие, мутирует в что-то такое, что вы предпочтете не замечать в упор. Как это бывает со всеми революциями.

Александр Плющев:

В твиттере (или любой другой соцсети) каждую минуту появляются тонны неверифицированого <дерьма>, угроз, призывов и прочего словесного мусора. Те, кто выудил один реплай на тему и теперь сажает человека - самые настоящие преступники.

Екатерина Винокурова:



Котики. А почему у нас так оперативно ищут людей, угрожающих ментам, но не ищут оборзевших ментов?

Алексей Макаркин:

Поймали некоего Стеклова, который призывал убивать детей росгвардейцев – при ближайшем рассмотрении он оказался Синицей. Таких мерзавцев, конечно, в любой нормальной стране судят и дают им реальные сроки. Во Франции в прошлом году после гибели от рук террориста подполковника жандармерии Арно Бельтрама, обменявшего себя на заложницу, один мелкий политик-левак одобрил это убийство. Получил год условно, а товарищи сразу же исключили его из своих рядов. Здесь же не просто одобрение, а подстрекательство, что намного хуже.

И хорошо было бы, чтобы рядом с ним на скамье подсудимых оказались и его братья по разуму - авторы обращения о том, что дети оппозиционеров заплатят за слезы детей силовиков. Этакие новоявленные креативщики, косящие под суровых вояк из латиноамериканских «эскадронов смерти». Места на скамье для всех должно хватить.

Дело в том, что в Телеграме появилось анонимное обращение загадочной группы сотрудников спецслужб, которые якобы угрожают расправой либеральной оппозиции.

О нём упомянули на НТВ.

О нём же, со зловещей формулировкой "Силовиков, судя по всему, достали попытки оппозиции деанонимизировать их на протестах" написали в Телеграм-канале RT на русском.

Александр Дюков:

Хотел, воспользовавшись отпуском, забить на политоту, но не могу удержаться.

Итак, оппозиционеры наши создали проект "Сканер" для размещения личных данных сотрудников правоохранительных органов. Семьям попавших в "Сканер" угрожали расправой, а один малолетний дебил тридцати лет от роду даже предлагал похищать детей полицейских и снимать с ними снафф-видео. Малолетнего дебила быстро установили и задержали, другим участникам проекта тоже светит.

И все вроде бы хорошо - если бы не бэк, который к этой новости ставят госСМИ. Вот "Вести 24" просвещают: "В ответ в соцсетях появились посты-обращения сотрудников правоохранительных органов к организаторам беспорядков в Москве, в которых говорится, что за угрозы детям сотрудников будут отвечать дети и жены организаторов и провокаторов. "В последнее время вы обнаглели настолько, что начинаете непосредственно угрожать нам. Людям, которые честно исполняют свой долг, защищают интересы нашей страны, в том числе в горячих точках, рискуя своей жизнью", — заявили люди, называющие себя "Инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб". Далее звучит предупреждение, что за угрозы детям сотрудников спецслужб будут отвечать близкие провокаторов".

Вот скажите, в "Вестях 24" не понимают, что и "Сканер", и "Инициативная группа" - это игра строго в одни ворота? А может, даже и игрок один? Какого хрена пиарится заведомая провокация из анонимного тг-канала? Для того, чтобы завтра, не дай Бог, случилось нападение на родственников кого-нибудь из оппозиционеров и все свалили на режим?

Век живи, век учись, дураком помрешь.

Кирилл Шулика:

Все угрозы со стороны анонимной ОПГ силовиков в адрес оппозиции это, конечно, фейк. Рассчитанный как раз надо, что в Твиттере тоже не остановятся и продолжат разжигать.

Этот вброс, видимо, должен уравновеситься текстом из анонимного, но якобы имеющего отношение к силовикам канала "Майор и Генерал":

Некое "анонимное обращение сотрудников правохранительных органов" (ссылки давать не будем), в котором некие анонимы заявляют о том, что кто-то "заплатит кровью своих детей и любовниц", представляется нам убогой фальшивкой, сфабрикованной в недрах украинской военно-пропагандистской машины, которая по инерции продолжает подливать масла в огонь любого мало-мальски значимого внутрироссийского конфликта.



Обратите внимание на тех, кто этот фейк будет транслировать. И да, в отличие от упоротых псевдо-оппозиционеров, дети и семьи даже самых отъявленных наших врагов - это святое, а угрозы им - непререкаемое табу.

Но верит в такие благостные заверения мало кто.

Илья Клишин:

Короче, анонимусы полиции обещают чинить самосуд как в России, так и за границей. Телеканал НТВ максимально хэппи по этому поводу

Игорь Драндин:

Смотрите, это уже почти что ИГИЛ.

Александр Шуршев:

НТВ откровенно так разжигает, запугивает и оскорбляет. Помойка, а не телеканал. Хотя когда-то новости были их профессией. Сейчас там совсем другая профессия

Михаил Ходорковский:

Расцениваю произошедшее, как омерзительную провокацию НТВ. Уроды, грозящие расправой семьям - враги и провокаторы вне зависимости от стороны.

Мустафа Найем:



В Москве в ответ на анонимную угрозу протестующих отомстить силовикам за массовые аресты, сайт НТВ опубликовал очень подробный ответ сотрудников спецслужб, которые клятвенно пообещали использовать своё служебное положение, чтобы найти и отомстить родственникам и близким самих участников протестов.



В связи с этим у меня вопрос. Скажите, а это уже гражданская война или все ещё узурпация власти, тупость силовиков и открытое нарушение прав и свобод граждан? И если это все-таки гражданское противостояние, можно ли уже начать подготовку референдума об отделении охваченной пожарами Сибири, жители которой давно недовольны тем, что в Москве игнорируют более трёх миллионов гектаров горящего леса?

Анна Качкаева:

Воскресные спецсюжеты федерального телека об организованных протестах (безработные, иногородние, гламурные мужчины с собачками), "майданных технологиях" (оплаченно и накачено), "аккуратном" разгоне и "тактичных" действиях ОМОНа, Рогсвардии и полиции"(в "ихних европах-амерках еще хуже расправляются"), "сыновьях-срочниках", сетевых угрозах силовикам и цитирование анонимного (!) письме инициативной группы правоохранителей, обещающих убивать, называется "разжиганием ненависти" и подстрекательством к гражданской войне. Просто это надо зафиксировать для тех, кто еще не совсем забыл про журналистику

Сергей Смирнов:



Информационное противостояние сильно обострилось, причём именно сегодня. Уголовное дело из-за идиотского реплая возникло конечно не случайно.



Власти прекрасно понимают, что силу применили неадекватно. У общества это не вызывает симпатий, музыканты отказываются от участия в спойлерских мероприятия. А принимавшие участие настолько озабочены комментариями по поводу своей продажности, что называют это все интернет-терроризмом (ШТО).



В ответ мы видели анонимное письмо якобы силовиков, где угрожают семьям и детям протестующих. Про письмо говорит НТВ. Сравните реплай неизвестного человека, у которого пара десятков лайков, и телекомпания с миллионной аудиторией. И это только начало. Сейчас все пропагандисты попытаются неадекватное насилие силовиков превратить в «эти ещё хуже».



Будут искать твиты, реплаи, записи во всех соцсетях. Если надо то и до 1312 докопаются. Стоит важная задача государственной важности обелить силовиков. Особенно на фоне совершенно безумного дела о массовых беспорядках.



Не поддавайтесь на провокации, не помогайте пропагандистам. Их невероятно злит демонстративно мирный протест.



Свободу политзаключённым!

Дмитрий Колезев:



Фактически это письмо подталкивает к внесудебным расправам над людьми. Да, скорее всего, бумажка фейковая, но это ведь не так уж важно: то, что ее демонстрируют в эфире федерального канала и репостят в интернете, в эпоху постправды важнее чем то, кто написал ее на самом деле — полицейские или пиарщики. Это и есть разжигание розни, шажок к гражданской войне или фашизму. Люди, которые изготовили и выпустили это, мне представляются значительно более опасными для общества, чем тот человек, который в запале митинга кинул в сторону полицейских пластиковой бутылкой.



(Тут нужно оговориться, что призывы к расправам или насилию с другой стороны, разумеется, тоже совершенно неприемлемы. Но нужно понимать разницу между отдельными высказываниями частных лиц на крохотную аудиторию и намеренным распространением информации через крупные СМИ).

Павел Басанец:

"Заявление от силовиков с угрозой в адрес детей представителей оппозиции" составлено малограмотными сотрудниками АП.Цель-не допустить сомнений в головах карателей,и перехода их на сторону народа.Поражает подпись:В РФ спецслужбы,это ФСБ,ГРУ,СВР.В этих структурах ПРЕЗИРАЮТ ИДИОТОВ

Кирилл Рогов:

Внимание. Совершенно очевидно, что, кроме прочего, мы имеем дело с некой пропагандисткой специальной операцией по разжиганию вражды между митингующими и ОМОНом.

Поведение бойцов ОМОНа во многих эпизодах, действительно, выглядит совершенно отвратительным с моральной точки зрения. Я имею в виду даже не прямой садизм, а тот факт, что бойцам прекрасно известно, что любой акт активного сопротивления со стороны митингующих угрожает им длительным тюремным заключением. Бить людей в ситуации такого неравноправия отвратительно и паскудно, вредно для кармы, унизительно для бьющего, не по понятиям и не по-пацански.

Именно поэтому и запущена пропагандистская операция, состоящая из фейковых угроз "силовикам и их семьям", ответных твитов силовиков "вы нам ответите своими детьми", всех этих слезливых призывов на акциях через громкоговорители "это ваши дети" и проч. Это все разработка ответственного управления КГБ или чего-то в этом роде.

Она должна помочь омоновцам, переступая через чувство собственной естественной человечности и достоинства, бить беззащитных и лишенных права на сопротивление людей.

Имейте это в виду. И не ведитесь. "Нарастающее ожесточение в обществе" - это спецоперация ФСБ.

Андрей Десницкий:

Чувство, которое хотят внушить нам власть и ее добровольные и платные помощники, в том числе и в ФБ - страх. Страх перед полицией, перед американцами, перед девяностыми, перед всем-всем-всем.

У меня было много страха в 2014-15 годах. Проходя по улицам своего города, я чувствовал порой, что попал в фильм "Кабаре". Мне казалось, что вполне вероятен приход самого настоящего фашизма, что придется однажды срочно бежать из страны.

Потом я принял: ну придется так придется. А потом огляделся: фашизма не случилось. Люди в основном были заняты своими делами, они не были прямо вот матерями Терезами, но и боевиками тоже не стали.

И страх прошел.

Мне сейчас не страшно, хотя я трезво сознаю опасность - ну, как на трассе при обгоне.

Мне противно. И вот это чувство отвращения растет от всех запугиваний. Ну как если бы ты приготовил что-то очень вкусное, поставил на стол, накрыл крышкой, пригласил друзей, все расселись, ты поднял крышку - а блюдо кишит тараканами.

Ровно такое ощущение.

Но у меня нет не только страха - нет и ненависти. Пока?

Николай Эппле:

В связи с задержанием провокатора, призывавшего убивать детей силовиков, и обсуждаемым сейчас фейковым "письмом силовиков", призывающим в ответ убивать детей оппозиционеров, мне внезапно есть что сказать по моей теме интернациональной памяти.

Ведь эта история с Синицей и письмом - спекуляция, работающая ровно по той же логике, что и фейковое же письмо "потомков чекистов", требовавших удалить из паблика мемориальскую базу данный "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939" и тв-сюжеты про расследование Карагодина, пугавшие тем, что он призывает "потомков жертв" к линчеванию "потомков палачей". Логика очень понятная: вот есть линии разделения, важно максимально эти разделения подчеркивать, пугать кровью и гражданской войной, а если получается малоубедительно, можно прямо плеснуть бензинчику - "не верите, видите, вот и обещание крови". Подлинная причина этих пугалок - страх того, что в кризисной ситуации даст себя знать реальное разделение, проходящее не между оппозиционерами и силовиками (по чьей-то блестящей формулировке "вооруженными бюджетниками"), а между цинично ворующей властью и теми, кого собственно обворовывают.

То есть в основании всех этих фейковых писем совсем не фейковые письма питерских полицейских с жалобами на издевательства руководящего состава (публикация на Фонтанке) истории про суициды сотрудников полиции в регионах (публикация на Медузе), воровство начальства Росгвардии (не даром Золотов так болезненно реагировал на "капустное расследование"), бурления в пабликах и мессенджерах рядового состава (паблик "Омбудсмен полиции и тд). (Кстати, в субботу по пути на бульвары обратил внимание, что менты в метро все сидят в телефонах - читают соцсети; впервые такое вижу, любопытно.) Вот это реально опасно, но это не гражданская война совсем, когда граждане с той и с другой стороны и друг против друга, это борьба с неконтролируемыми чиновниками, борьба за свои права, и тут все граждане вообще говоря вместе, и нет этой принципиальной разницы между средним классом и "бюджетниками". Кстати, страшилки про "настоящее противостояние" между Москвой и остальной Россией во многом того же порядка история.

Реальная работа по предотвращению гражданской войны не в том, чтобы молчать о противоречиях (так они только дозревают до нарыва), а в том, чтобы проговаривать их и понимать, что единственная надежная база национального единства - это общественный консенсус относительно необходимости соблюдения закона и суд над преступлениями и преступниками.

Илья Симановский:

Может хватит стонов, что теперь нас ничто не спасет, рубеж пройден, это гражданская война, выхода нет, будет большая кровь и мы все умрем и прочее. По ленте ходит угрожающая анонимка от "группы инициативных" силовиков, которую сочинили скорее всего сами нтв-шники, запустившие ее в твиттер - все охают от ужаса, чем очень радуют авторов. "Это гражданская война!" Это гражданская <фигня>, вот что хочется сказать. И без того жить тошно, давайте ещё запугивать друг друга и морально загонять под плинтус. Да, все очень нехорошо, но это и так давно все знают. Ничего сильно нового по сравнению с 2012 годом нам не показали.