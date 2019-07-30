В соцсетях деанонимизируют разгонявших акцию протеста в Москве

В социальных сетях публикуются ссылки на аккаунты сотрудников правоохранительных органов, разгонявших акции протеста оппозиции в Москве 27 июля. Такая инициатива появилась, например, в телеграм-канале проекта "Сканер" и на страницах проекта во "Вконтакте" и Твиттере.
Кроме ссылок на аккаунты, "Сканер" также публикует фотографии сотрудников МВД и Росгврадии, снятые во время митинга. Те сравниваются со снимками, найденными в социальных сетях.
Глава проекта Руслан Левиев сообщил в Твиттере, что лица идентифицируются с помощью сервисов Findclone.ru и "Яндекс.Картинок". При вводе фотографий на этих сайтах появляются похожие изображения, в том числе из социальных сетей.
- Заместитель главы Генпрокуратуры Александр Буксман заявил на заседании коллегии ведомства во вторник, что прокурорам нужно "жёстко пресекать" действия организаторов несогласованных митингов. По его мнению, "последние события в Москве диктуют необходимость" изменить подход прокуратуры к надзору над выборами.
- По итогам акций протеста суды в Москве в понедельник арестовали оппозиционеров, призвавших принять в них участие. Сроки административного ареста по этой статье получили в том числе Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Илья Яшин. За несколько дней до проведения митинга суд также арестовал оппозиционного политика Алексея Навального.
- По данным правозащитников, на акции в поддержку независимых кандидатов 27 июля полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из которых провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.
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