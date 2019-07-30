В соцсетях деанонимизируют разгонявших акцию протеста в Москве

В социальных сетях публикуются ссылки на аккаунты сотрудников правоохранительных органов, разгонявших акции протеста оппозиции в Москве 27 июля. Такая инициатива появилась, например, в телеграм-канале проекта "Сканер" и на страницах проекта во "Вконтакте" и Твиттере.

Кроме ссылок на аккаунты, "Сканер" также публикует фотографии сотрудников МВД и Росгврадии, снятые во время митинга. Те сравниваются со снимками, найденными в социальных сетях.

Глава проекта Руслан Левиев сообщил в Твиттере, что лица идентифицируются с помощью сервисов Findclone.ru и "Яндекс.Картинок". При вводе фотографий на этих сайтах появляются похожие изображения, в том числе из социальных сетей.