Пропущенный удар. Иван Чумаков - о кризисе авторитета

Устойчивость любой клептократической авторитарной системы напрямую связана с авторитетом её лидера. В этом нет тайны: за русским народом водится особая любовь к своим правителям, даже тиранам. Эта любовь подобна зависимости, позволяющей каждому посредством психологической регрессии получать вторичные выгоды. Но, возможно, именно сегодня мы наблюдаем начало победы над злом этой зависимости. Похоже, россияне уже не могут выносить клептократов у власти. Уровень поддержки президента падает по всей стране, и вот уже 49% москвичей не хотят видеть Владимира Путина во главе государства после 2024 года.

Часть общества активно выражает недовольство, другие же молчат, но и защищать власть явно не торопятся. Недели протеста, как мне видится, изменили российское общество сильнее, чем вся просвещенческая деятельность российских и международных общественных деятелей последних лет. Я не могу вспомнить, чтобы в современной России были случаи, когда протест имел целью не извлечение личных интересов отдельных политических и общественных лидеров, но разрастание протестной активности и развитие политической культуры. Протест в формате мирных "прогулок по Москве" приводит к тому, что в протестную активность включается всё больше обычных людей. Эти процессы позволяют говорить о начале формирования в общественном сознании принципов политической самоорганизации.

Никто из обычных людей не то что не будет выходить на защиту Путина, но и не скажет слов осуждения протестующим против него

Граждане России начали требовать у власти вернуть им всё то, что украдено за последние два десятилетия. Впервые в новейшей истории России у протестного движения появился реальный шанс добиться своего. Прежде поддержва уличных акций со стороны хоть сколько-нибудь значимой части общества отсутствовала. Экономический рост всегда играл Путину на руку, холодильник из раза в раз побеждал в политических спорах. Сегодня же охвативший страну экономический кризис, сопровождающийся всёпронизывающей коррумпированностью российской власти, не позволяет президенту надеяться на то, что протестная волна схлынет сама собой.

Предельно важно понимать, что граждан выводит на улицу предле всего ненависть к несправедливости, ставшей в путинской России нормой. У людей не только появилась мотивация требовать достойной жизни, но и сформировался эффективный способ выражения этого требования. Несмотря на жестокость полиции и Росгвардии, протестующие не отвечают силой на силу, а придерживаются концепции мирного протеста, выходя на всё новые акции протеста и привлекая новых сторонников.

Безусловно, самым важным эффектом протестов является пропущенный властями удар, удар по авторитету Путина. Президент и его окружение мыслят понятиями из 90-х, когда нужно "бить первыми" и "мочить в сортире". Поэтому когда на улицах, да ещё и в центре Москвы, скандируют лозунги, оскорбляющие Путина, это смело можно назвать кризисом президентского авторитета. Любой эксперт по управлению вам подтвердит: если руководитель не может отстоять свой авторитет, организационная система начнёт распадаться.

Именно такую ситуацию мы наблюдаем сегодня: никто из обычных людей не то что не будет выходить на защиту Путина, но и не скажет слов осуждения протестующим против него. А это лучше всяких опросов общественного мнения говорит о реальном рейтинге президента России.

Иван Чумаков – политик, Краснодарский край

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