Григорий Явлинский: требования оппозиции

За 2 недели в Москве власти задержали более 2000 протестующих против отказа кандидатам в Мосгордуму в регистрации. СК возбуждено уголовное дело о якобы имевших место "массовых беспорядках", несмотря на то, что их признаков (поджоги, погромы, ущерб имуществу) нет, уже есть десяток арестованных. Зато бойцы Росгвардии и ОМОН неоднократно и безнаказанно по приказу начальства нападали на гуляющих, того же 3 августа на Бульварном кольце, полиция с особой жестокостью избивала людей.

Кризис в столице России продолжается. Как его оценивать? Это переворот? Выгоден ли он Владимиру Путину? Может ли не попираться закон, могут ли действовать демократические нормы в стране, воюющей с Украиной. Какие 8 пунктов требований предлагает оппозиции председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко"? В студии Радио Свобода - Григорий Явлинский.

Прямой эфир программы "Радио Свобода" "Лицом к событию" 5 августа в 19 часов

Ведет передачу Михаил Соколов