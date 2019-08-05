В Москве разогнали пикет в поддержку арестованного студента ВШЭ

В Москве задержали четверых участников пикета в поддержку студента Высшей школы экономики Егора Жукова, сообщил изданию "МБХ Медиа" один из задержанных Артём Тюрин.
По его словам, полиция атаковала участников одиночных пикетов на Петровке во время передачи плаката из рук в руки. Кроме Тюрина, задержаны Полина Калашник, Денис Левин и София Давыдова. Все они доставлены в ОВД по Тверскому району.
Одиночные пикеты в поддержку студента ВШЭ Егора Жукова, арестованного по уголовному делу о "массовых беспорядках" на акции оппозиции 27 июля, проходят возле здания МВД на Петровке, 38. Учащиеся вуза планировали проводить их ежедневно с 12 до 22 часов, чтобы привлечь внимание общественности к этому делу. Ранее выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали коллективное открытое письмо в поддержку арестованного.
Официально не известно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым. В материалах дела упоминалось лишь, что студент "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Сам Жуков вину не признаёт.
- Обвинения по делу о массовых беспорядках были предъявлены десятерым участникам протестов в Москве – Алексею Миняйло, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Егору Жукову, Евгению Коваленко, Сергею Абаничеву, Владиславу Барабанову, Даниилу Конону и Сергею Фомину. Девять из них отправлены судами на два месяца в СИЗО.
- Уголовное дело было возбуждено после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она стала рекордной по количеству задержанных. По данным портала "ОВД-Инфо", в отделах полиции оказались почти полторы тысячи человек. В интернете размещено множество видео, на которых видно, как полицейские применяют к протестующим грубую силу. Более двадцати человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.
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