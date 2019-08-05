В Москве разогнали пикет в поддержку арестованного студента ВШЭ

В Москве задержали четверых участников пикета в поддержку студента Высшей школы экономики Егора Жукова, сообщил изданию "МБХ Медиа" один из задержанных Артём Тюрин.

По его словам, полиция атаковала участников одиночных пикетов на Петровке во время передачи плаката из рук в руки. Кроме Тюрина, задержаны Полина Калашник, Денис Левин и София Давыдова. Все они доставлены в ОВД по Тверскому району.

Одиночные пикеты в поддержку студента ВШЭ Егора Жукова, арестованного по уголовному делу о "массовых беспорядках" на акции оппозиции 27 июля, проходят возле здания МВД на Петровке, 38. Учащиеся вуза планировали проводить их ежедневно с 12 до 22 часов, чтобы привлечь внимание общественности к этому делу. Ранее выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали коллективное открытое письмо в поддержку арестованного.

Официально не известно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым. В материалах дела упоминалось лишь, что студент "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Сам Жуков вину не признаёт.