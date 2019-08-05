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Свобода в клубах. "Люби свою родину, сынок"
Общество
Взрыв в Красноярском крае глазами очевидца
22 минут(ы) назад
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1080p | 6,1MB
На территории воинской части в Ачинском районе произошел взрыв
Взрыв в Красноярском крае глазами очевидца
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