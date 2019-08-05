Под Ачинском - взрывы на военных складах. Объявлена эвакуация. ВИДЕО

В Ачинском районе Красноярского края взрываются боеприпасы на военном складе.

На видео, отправленном очевидцем в редакцию Радио Свобода, виден дым и зарево от взрывов, слышны разрывы.

В Сети распростряняются и другие видео взрывов.

Склады расположены в деревне Каменка под Ачинском. Телеграм-канал Baza пишет, что на горящем складе хранились мины и зенитные патроны. По данным РИА Новости, на складе находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Проводится эвакуация населения. Ряд СМИ утверждают, что объявлена эвакуация в радиусе 20 километров от складов. Пока неясно, проводится ли она в самом Ачинске. Официальных сообщений об этом нет.

По сообщению ТАСС, госпитализированы два человека с осколочными ранениями, а для тушения пожара отправлены специалисты.