Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Под Ачинском - взрывы на военных складах. Объявлена эвакуация. ВИДЕО

Смотреть комментарии

В Ачинском районе Красноярского края взрываются боеприпасы на военном складе.

На видео, отправленном очевидцем в редакцию Радио Свобода, виден дым и зарево от взрывов, слышны разрывы.

Взрыв в Красноярском крае глазами очевидца
Embed
Взрыв в Красноярском крае глазами очевидца

No media source currently available

0:00 0:00:14 0:00
Скачать медиафайл

В Сети распростряняются и другие видео взрывов.

Склады расположены в деревне Каменка под Ачинском. Телеграм-канал Baza пишет, что на горящем складе хранились мины и зенитные патроны. По данным РИА Новости, на складе находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Проводится эвакуация населения. Ряд СМИ утверждают, что объявлена эвакуация в радиусе 20 километров от складов. Пока неясно, проводится ли она в самом Ачинске. Официальных сообщений об этом нет.

По сообщению ТАСС, госпитализированы два человека с осколочными ранениями, а для тушения пожара отправлены специалисты.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG