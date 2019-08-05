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"Арестован по политическим мотивам"

"Арестован по политическим мотивам"
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В Москве задержали участников пикета в поддержку студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного по уголовному делу о "массовых беспорядках" на акции оппозиции 27 июля. Учащиеся вуза планировали выходить с пикетами ежедневно с 12 до 22 часов, чтобы привлечь внимание к этому делу. Ранее выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали коллективное открытое письмо в поддержку арестованного. Официально неизвестно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым. В материалах дела упоминалось лишь, что студент "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Сам Жуков вину не признаёт.

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