"Арестован по политическим мотивам"

В Москве задержали участников пикета в поддержку студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного по уголовному делу о "массовых беспорядках" на акции оппозиции 27 июля. Учащиеся вуза планировали выходить с пикетами ежедневно с 12 до 22 часов, чтобы привлечь внимание к этому делу. Ранее выпускники и сотрудники Высшей школы экономики подписали коллективное открытое письмо в поддержку арестованного. Официально неизвестно, за какие именно действия Жуков стал обвиняемым. В материалах дела упоминалось лишь, что студент "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Сам Жуков вину не признаёт.