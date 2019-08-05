Суд арестовал Константина Янкаускаса ещё на 10 суток

Суд в Москве арестовал муниципального депутата Константина Янкаускаса на 10 суток за твит, в котором он призвал выходить жителей столицы на митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционера обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

3 августа Янкаускас был задержан при выходе из спецприёмника. Там он отбывал восемь суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции в Москве 27 июля.

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации. Соболь с того же времени держит голодовку. Согласованный митинг на проспекте Сахарова 20 июля собрал, по разным данным, от 12 до 25 тысяч человек. После несогласованной акции в центре Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках", по нему арестованы 9 человек, ещё один задержан.