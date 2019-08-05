"Жертвам – терапия, а не тюрьма"

Более 400 человек собрал митинг в защиту сестёр Хачатурян 4 августа в Санкт-Петербурге. Главной темой стала необходимость принятия специального закона о домашнем насилии. Следствие предъявило сёстрам Хачатурян обвинение в групповом убийстве отца по предварительному сговору. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и требует либо смягчить обвинение, либо прекратить дело. 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария убили отца в июле 2018 года. Во время допроса девушки признали вину, и 29 июля им было предъявлено обвинение в убийстве без отягчающих обстоятельств. Причиной преступления следствие назвало "личные неприязненные отношения ввиду причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени". Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.