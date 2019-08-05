В Дагестане суд назначил крупную компенсацию за преследования и пытки

В Махачкале местный житель Султан Ибрагимов добился от гусударства компенсации причинённого ему морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Решение о компенсации махачкалинский суд вынес 16 июня, известно об этом стало 5 августа. Издание "Медиазона" сообщило о юридической победе Султана Ибрагимова со слов сотрудницы правозащитного центра "Мемориал" Юлии Орловой.

Султан Ибрагимов долгое время подвергался преследованию по делу об убийстве тренера по греко-римской борьбе Алисултана Омарова и лидера лезгинского движения "Садвал" Назима Гаджиева. Следователи пытали его, добиваясь признательных показаний.

Ибрагимов провёл в СИЗО полтора года. В октябре 2017 года суд присяжных признал Ибрагимова невиновным по всем пунктам предъявленного обвинения, сообщило издание "Медиазона".