Соглашение с талибами ближе, чем прежде, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что существует реальный шанс на мирное урегулирование в Афганистане. Так он оценил ход переговоров в Дохе между США и делегацией Талибана по урегулированию ситуации в Афганистане.

Как уже сообщали мировые СМИ, представители США и Талибана в воскресенье, 4 августа, детально обсудили некоторые элементы соглашения, которое, как отмечает "Голос Америки", должно положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане.

США вторглись в Афганистан и свергли власть талибов в 2001 году. Теперь в Вашингтоне говорят о намерении вывести тысячи своих военнослужащих и завершить самую длительной войну в своей истории. Для достижения такого результата США добиваются от талибов заверения, что те отрекутся от "Аль-Кайды" и не допустят использования страны в качестве убежища для других экстремистов.

Восьмой раунд переговоров начался в субботу. Источник в Талибане ранее сообщил AFP об усилиях по организации прямой встречи между спецпосланником США Залмаем Халилзадом и одним из основателей Талибана муллой Барадаром, который возглавляет политическое крыло движения.