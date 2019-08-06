Подтверждено решение о национализации "дома Гитлера"

Верховная судебная палата Австрии ещё раз подтвердила правомочность закона 2016 года о национализации дома, в котором в 130 лет назад родился и прожил первые годы Адольф Гитлер. После многолетних споров с бывшей владелицей этого дома в австрийском городе Браунау-на-Инне, отменено решение о выплате полутора миллионов евро его бывшей владелице, сообщила "Немецкая волна".



Трёхэтажный дом был построен в XVII веке. После Второй мировой войны в нём размещались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы – мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья.

В решении национализации дома, принятом правительством и подтвержденном парламентом Австрии, особо оговаривалось исключение любого использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.





Бывшей владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро. Такова была экспертная цена строения.



Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн рассказал в интервью информационному агентству dpa, что дом кардинально перестроят. Как именно, пока неизвестно: сначала будет проведен архитектурный конкурс. Сносить дом вряд ли будут, так как он является памятником архитектуры XVII века.