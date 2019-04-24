Аргентинский след Гитлера. Рассекреченные документы ФБР

Рассекреченное на днях досье ФБР объемом в 203 страницы содержит документы о поисках Гитлера в Южной Америке, прежде всего в Аргентине, в первые послевоенные годы. Американская разведка того времени - Управление стратегических служб – не занималась Центральной и Южной Америкой. Эта территория была сферой деятельности ФБР.

Для западных союзников вопрос о судьбе Гитлера оставался тогда открытым. 20 мая 1945 года Сталин уже совершенно точно знал, что фюрер мертв: зубы обгоревшего трупа были опознаны по рентгеновским снимкам, найденным в кабинете его личного дантиста. Историю этих поисков рассказала в 1965 году входившая в группу специального назначения в качестве переводчика Елена Ржевская. В 2002 году, работая над материалом о бегстве и поимке Гиммлера, я попросил своего коллегу и соавтора Леонида Велехова встретиться с Еленой Ржевской, и она еще раз подтвердила: ошибка исключена.

Однако Сталин считал нужным скрывать от союзников эти сведения. Более того: он упорно уверял всех, что Гитлер жив, и искать его должны именно союзники. В конце мая он говорил специальному посланнику президента Трумэна Гарри Гопкинсу: "Может быть, Гитлер находится в Японии. Советской разведке было известно, что у немцев было 3—4 больших подводных лодки, которые совершали рейсы между Японией и Германией, доставляя из Японии ценные грузы и валюту". (Цитируется по книге Льва Безыменского "Операция «Миф»"). В июле на конференции "большой тройки" в Потсдаме Сталин в разговоре с Трумэном и госсекретарем Бирнсом высказал предположение, что Гитлер скрылся либо в Испании, либо в Аргентине.

И союзники действительно искали Гитлера. Досье открывает донесение лос-анджелесского отделения ФБР от 21 сентября 1945 года. Имена в нем густо замазаны черной тушью, но я смог их восстановить по другому документу, опубликованному ранее без вымарок.

Шеф отделения сообщает, что к репортеру газеты Los Angeles Examiner Сиду Хьюзу обратился актер Роберт Диллион, рассказавший, что познакомился в голливудском ресторане с аргентинцем, назвавшимся Гайдано. Этот новый знакомый рассказал Диллиону, что он был одним из четырех человек, встречавших Гитлера и сопровождавших его лиц спустя примерно две с половиной недели после падения Берлина на атлантическом побережье Аргентины, а именно – в заливе Сан-Матиас на полуострове Вальдес. По словам Гайдано, около 11 часов вечера к полуострову подошла подводная лодка, из которой высадилась, получив сигнал с берега, группа мужчин. Спустя два часа всплыла вторая подлодка, на которой прибыли Гитлер, его врач, две женщины и несколько мужчин. Общее число прибывших составило около 50 человек. Для них были приготовлены верховые лошади. На рассвете группа двинулась в сторону предгорий южных Анд и в сумерках прибыла на ранчо, где Гитлер теперь и скрывается.

За работу Гайдано получил 15 тысяч долларов, однако счел за благо бежать в США. Если ему будет предоставлено убежище, он готов назвать имена шестерых высокопоставленных должностных лиц Аргентины, по указанию которых была организована эвакуация, и укажет человека, который приведет агентов ФБР на ранчо.

По словам Гайдано, Гитлера мучили астма и язва. Усы у него были сбриты.

ФБР попыталось найти Гайдано, но в полицейских картотеках Лос-Анджелеса и Голливуда человека с таким или похожим именем не значилось. Отрицательный результат дали и поиски в документах Службы иммиграции и натурализации. Засим дальнейшее расследование было прекращено.

Это было лишь первое из множества сообщений. Энтузиасты охоты на Гитлера старались помочь директору ФБР Эдгару Гуверу: они присылали ему вырезки из южноамериканских газет, "узнавали" Гитлера на групповых фотографиях, передавали слухи, что Гитлера или Еву Браун видели то там, то сям, а один американец столкнулся с фюрером нос к носу в вашингтонском ресторане. Еще один добровольный помощник, прослышав, что у ФБР нет отпечатков пальцев Гитлера, указывал книгу известного хироманта Джозефа Раналда "Как узнавать людей по их рукам", опубликованную в 1938 году. В этой книге действительно есть фото ладони, которую автор называет ладонью Гитлера и анализирует ее, но непонятно, откуда взялось это изображение.

Были и более серьезные наводки. 13 ноября 1945 года Гувер направил письмо своему представителю в американское посольстве в Буэнос-Айресе, в котором со ссылкой на информацию Управления стратегических служб предлагал обратить особое внимание на Иду Эйхгорн, аргентинскую светскую львицу и владелицу отеля El Eden в аргентинском курортном городе Ла-Фальда. Ида Эйхгорн, по данным УСС, известна как активный сторонник Гитлера и его личный друг и недавно будто бы говорила, что если фюреру понадобится безопасное убежище, он всегда может найти его в ее отеле.

Известный своей роскошью отель El Eden ("Рай") – достопримечательность Ла-Фальды. В нем останавливались четыре аргентинских президента, герцог Уэльский, Альберт Эйнштейн и Артуро Тосканини. Он был одним из культурных центров немецкой общины. В годы войны здесь собиралось общество, чтобы слушать по радио речи фюрера. Специально для приема этих передач была построена мачта с антенной. Ида и ее муж Вальтер Эйхгорн собирали средства для НСДАП еще тогда, когда она не была правящей. За преданность и помощь фюрер подарил Эйхгорнам "мерседес-бенц", доставленный в Аргентину морем.

В марте 1945 года, когда Аргентина объявила войну Германии, отель был конфискован властями как "вражеская собственность", и Ида при всем желании не могла укрыть в нем Гитлера.

По одной из версий, Гитлер проживал в доме в баварском стиле в аргентинском городе Вилья-Ла-Ангостура близ чилийской границы, на берегу озера Науэль-Напи, так похожего на немецкие горные озера. У них с Евой Браун будто бы родилась дочь Урсула, но в 1954 году Ева и Урсула перебрались в город Неукен в Патагонии, а фюрер умер в феврале 1962 года.

И наконец, еще одна любопытная история, полученная опять-таки через лос-анджелесское отделение. К сожалению, в этом документе вымарок особенно много. Однако можно понять, что источник ФБР – француз, бывший участник Сопротивления, в 1947 году оказавшийся в Бразилии. Недалеко от города Риу-Гранди близ уругвайской границы есть городишко поменьше, Касино, а в нем – Гранд-отель, хозяева которого развлекают гостей вечерними шоу. На одно из таких представлений собралась многочисленная публика, преимущественно немцы. Когда в обеденном зале погас свет, в зал вошли и заняли места за длинным столом перед самой сценой еще 11 мужчин и женщин. При свете софитов со сцены свидетелю удалось разглядеть их. В одном из них француз узнал бывшего немецкого офицера по имени Вайсман, который работал в отделе пропаганды в Париже. Двумя другими были, по его словам, Адольф Гитлер и Ева Браун. Подробное описание внешности обоих замазано тушью.

Поиски ФБР не увенчались, да и не могли увенчаться успехом. Но легенда о бегстве Гитлера в Аргентину жива по сей день. В 2017 году известный израильский кинорежиссер-документалист Ноам Шалев снял об этом фильм, в том числе и о его возможном убежище в Ла-Фальде.