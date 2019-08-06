Мосгорсуд отклонил апелляцию Ильи Яшина на арест

Мосгорсуд отклонил апелляцию незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илья Яшина на арест по обвинению в организации акции оппозиции 27 июля. Ранее Щербинский и Троицкий районные суды назначили Яшину по 10 суток ареста. 27 июля полиция дважды задерживала оппозиционера.

Корреспондент Радио Свобода сообщил из зала суда, что адвокат Яшина Вадим Прохоров указал на многочисленные нестыковки и ошибки в административном деле – начиная от неверно записанного время задержания, заканчивая путаницей в его причинах.

Илья Яшин, в свою очередь, рассказал, что в ответ на обещание стороны защиты подать жалобу в ЕСПЧ судья Анна Селиверстова заявила, что "судьи в России не несут ответственность за принятые решения".

Акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых власти не допустили до выборов, проходят в Москве с 14 июля. За это время почти три тысячи человек были задержаны полицией, несколько десятков были избиты. После очередной акции, состоявшейся возле здания мэрии Москвы 27 июля, Следственный комитет завёл дело о массовых беспорядках, арестовав по нему девять человек и ещё одного объявив в федеральный розыск. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.