Пришедший с ребёнком на акцию 27 июля: "Мы абсолютно невиновны"

Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав из-за участия в акции 27 июля вместе с годовалым ребенком, рассказал Радио Свобода, что в ночь на 6 августа у них с женой прошел обыск. Об этом же ранее сообщил сайт "ОВД-Инфо".

– Вчера ночью у нас был обыск на основании видеоролика, который СМИ крутили всю неделю. Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета, по делу об оставлении ребенка в опасности. Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию. Сейчас в новостях вышла информация о том, что параллельно еще и прокуратура возбуждает против нас дело и они хотят отнять у нас ребёнка. Я не знаю, какие еще службы они хотят сейчас подключить. Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного.

– Можете рассказать в двух словах, что происходит на видео?

– Мы возвращались домой с нашим другом с прогулки. Сергей [Фомин] – мой друг, он практически мой родственник, он двоюродный брат моей жены. Я просто попросил его понести ребёнка. Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой.

Дмитрий Проказов с сыном (в центре) и Сергей Фомин (крайний справа) на акции "За честные выборы" в центре Москвы, 14 июля 2019 года:

О том, что прокуратура Москвы хочет лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла с годовалым сыном на акцию у московской мэрии с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, стало известно во вторник днем из пресс-релиза ведомства. В пресс-релизе утверждается, что родители во время митинга передали малолетнего ребёнка "третьему лицу", "подвергнув опасности его жизнь и здоровье".

Эпизод с грудным ребёнком упоминается и в пресс-релизе Следственного комитета об обвинении, заочно предъявленном волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину. Ведомство со ссылкой на "открытые источники" утверждает, что активист, "покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления".

Сам Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, пояснил в Фейсбуке своей матери, что его друзья надели на него "кенгурятник" с его годовалым племянником.

Во время акции 27 июля, которую правоохранительные органы считают "массовыми беспорядками", были задержаны почти 1400 человек. Многие задержанные были избиты сотрудниками полиции и Росгвардии, получив переломы или иные травмы. Девять подозреваемых в участии в "массовых беспорядках" арестованы, один – Сергей Фомин - объявлен в федеральный розыск.