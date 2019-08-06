Прокуратура требует лишить пару родительских прав из-за акции 27 июля

Прокуратура Москвы хочет лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла с годовалым сыном на акцию у московской мэрии 27 июля. В пресс-релизе ведомства утверждается, что родители во время митинга передали малолетнего ребёнка "третьему лицу". Из-за этого мальчик подвергся опасности и якобы получил физический и моральный вред.

В прокуратуре утверждают, что отец ребёнка не обладает правом голоса на выборах, которые состоятся в сентябре. Имена в публикации не указаны. Ведомство также сообщило о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных публичных мероприятиях в Москве 27 июля и 3 августа.

Эпизод с грудным ребёнком упоминается в пресс-релизе Следственного комитета об обвинении, заочно предъявленном волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину. Ведомство со ссылкой на открытые источники утверждает, что активист, "покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления".

Фомин объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках. Согласно публикации на сайте "Русский монитор", он приходится дядей ребёнку. "Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня "кенгурятник" со моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился), потому что начали за меня беспокоиться", – цитирует издание человека, назвавшегося Сергеем Фоминым.

Накануне вечером стало известно, что у знакомых активиста прошёл обыск. В квартире в это время находился маленький ребёнок, сообщил портал "ОВД-Инфо".