Похоронить "Селекцию 12". Андрей Шароградский – о расизме в "Зените"

Начну с того, что у меня на днях случился профессиональный "прокол" – обращаясь с просьбой о комментарии по поводу случившегося 3 августа "расистского скандала" в "Зените" к журналисту, работавшему раньше в структуре клуба, я попросил его прокомментировать и "новое" заявление объединения фанатов "Ландскрона". Заявление оказалось текстом семилетней давности (манифест "Селекция 12", мог бы догадаться, что "12" – это 2012 год, а подумал, что речь идет о "двенадцатом игроке", болельщике). На что мне упомянутый журналист и указал. И отказался обсуждать "этот безумный сюжет, высосанный из пальца". Это не помешало ему в своем YouTube-канале сюжет обсудить довольно подробно. Смысл обсуждения был в том, что мы живем в новой реальности, когда отсутствие события тоже может стать событием (увы, это действительно так), а журналисты просто… Тут он и его собеседник по программе использовали матерный глагол, смысл которого – "пристали не по делу". Глагол и поставил точку в обсуждении.

Теперь о сути "скандала". Английская The Sun и французская L’Equipe написали о том, что при первом появлении на поле темнокожего новичка "Зенита" бразильца Малкома на поле "Газпром-арены" на фанатском вираже появились баннеры с надписью "Спасибо руководству за верность традициям" и "Rip Селекция 12". Баннеры были маленькими, "самопальными" и провисели недолго. В России L’Equipe и The Sun обвинили в искажении содержания баннеров, вранье и раздувании несуществующего скандала. Но на следующий день и вполне себе государственное российское средство массовой информации РИА Новости написало со ссылкой на неназванный источник, что Малком может вскоре покинуть "Зенит" "из-за расизма".

Я удивился. Почему вдруг скандал возник вокруг Малкома, если с весны в составе команды выходит на поле колумбиец Барриос, которого белокожим никак не назовешь, но которого все наперебой хвалят? Да что Барриос? Были же и Халк, и Витсель, и Рондон? Сантос играет. И всех вроде принимали хорошо, а расистские выходки против них случались – если случались – в основном на выездных матчах "Зенита".

Говорить будет не о чем, когда, открыв сайт "Ландскроны", я увижу слова о том, что фанаты "Зенита" будут рады любому игроку, достойно защищающему честь их любимой команды

Давайте спишем "некорректные" публикации в Англии и Франции на "происки враждебно настроенных государств" или что там еще могло двигать писавшими их репортерами. Давайте спишем публикацию в РИА Новости на "диверсию" журналиста, который, может, ненавидит "Зенит" и хотел спровоцировать скандал. Или все эти публикации – на банальный непрофессионализм. Пресс-служба "Зенита" опубликовала опровержение, Малком сказал, что "теперь счастлив", на видео его выхода на поле никто его не освистывает. Собственно, можно подвести черту – никакой заметной вспышки расизма вокруг появления в "Зените" бывшей звезды "Барселоны" не было.

С тех пор как бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела открыто сказал: "Никогда в "Зените" не было черного игрока, потому что таким было желание руководства", петербургское фанатское движение проделало серьёзный путь. Темнокожие игроки играют давно, правда, африканцев в "Зените" не было никогда. Их возможное появление станет ещё одной вехой развития клуба. Вираж стал терпимее, никто не ухает и не бросает бананы, атмосфера на новом стадионе на Крестовском острове куда уютнее, чем была на "Петровском", уже не страшно идти туда с детьми. Баннеры, которые разворачивают в фанатском секторе, часто становятся интересными событиями сами по себе.

Так стоит ли обсуждать появление "тряпочек" (по выражению все того же журналиста), которые тут же сняли? И в которых на расизм только "намёк"? А с их авторами (как говорят, это представители "малочисленных" фанатских группировок) будут проведены, по данным "Фонтанки", "разъяснительные беседы"? Чтобы для себя ответить на этот вопрос, вернусь к тому, с чего начал: на сайте "Ландскроны" как висел семь лет, так и висит манифест "Селекция 12". Который быстро попался мне в интернете, стоило разгореться "скандалу". В котором есть раздел ""Зенит" и чернокожие игроки". И там черным по белому написано: "Мы не являемся расистами, и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе "Зенита" – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению "Зенит" в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считаным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои. Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой – впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за "Зенит" выступали прежде всего близкие нам по духу игроки. Сейчас же "Зениту" чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой, и это вызывает только обратную реакцию".

Вы тоже считаете, что говорить не о чем?

Андрей Шароградский – журналист Радио Свобода

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